Özgürgün, görevini Akıncı'ya iade etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Hüseyin Özgürgün, hükümeti kurma görevini Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya iade etti. Cumhurbaşkanı Akıncı, Özgürgün'ü Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.