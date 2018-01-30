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Özgürgün, görevini Akıncı'ya iade etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Hüseyin Özgürgün, hükümeti kurma görevini Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya iade etti. Cumhurbaşkanı Akıncı, Özgürgün'ü Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.

30 Ocak 2018 Salı 13:47
Özgürgün, görevini Akıncı'ya iade etti

Kabulde, 7 Ocak'ta yapılan erken genel seçimlerde oyların yüzde 35.58'ini alarak 21 milletvekiliyle sandıktan birinci çıkan UBP Genel Başkanı Özgürgün, 24 Ocak'ta aldığı hükümeti kurma görevini Akıncı'ya geri verdi.

Koalisyon hükümeti kurmak amacıyla yaklaşık bir hafta boyunca siyasi partilerle görüşen Özgürgün sonuç alamamıştı. Seçimde 9 milletvekili çıkaran Halkın Partisi (HP) ise Özgürgün'ün görüşme talebini geri çevirmişti.

Cumhurbaşkanı Akıncı da hükümeti kurma görevini sandıktan yüzde 17.08 oyla 9 milletvekili çıkararak ikinci parti olan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman'a verecek. Sandıktan 3 milletvekili çıkaran Serdar Denktaş başkanlığındaki Demokrat Parti (DP), CTP, HP, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) ve DP'nin bulunduğu dörtlü koalisyon hükümetine destek verme kararı almıştı.

KKTC'de 50 sandalyeden oluşan Cumhuriyet Meclisinde hükümetin kurulabilmesi için 26 milletvekilinin desteği gerekiyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
özgürgünKKTCKıbrısMustafa Akıncı
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