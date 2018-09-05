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Pakistan'da jet istifa

Pakistan'da, 20 Ağustos'ta kurulan hükümetin Parlamento İlişkileri Bakanı Babür Avan, hakkında başlatılan yolsuzluk soruşturması nedeniyle görevinden istifa etti

05 Eylül 2018 Çarşamba 16:52
Pakistan'da jet istifa

Pakistan'da, 20 Ağustos'ta kurulan hükümetin Parlamento İlişkileri Bakanı Babür Avan, hakkında başlatılan yolsuzluk soruşturması nedeniyle görevinden istifa etti. Ulusal Sorumluluk Bürosu (NAB) tarafından başlatılan yolsuzluk soruşturmasının ardından Başbakan İmran Han'a önceki gece istifasını sunan Avan'ın dilekçesi dün kabul edildi.

Adalet Bakanı olduğu 2008-2013 yıllarında yolsuzluk yaptığı iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan Avan'ın yeni hükümetteki görevi 16 gün sürdü. Avan'ın söz konusu bakanlığı döneminde Enerji Bakanı ile Nandipur Enerji Santrali projesinin gecikmesine yol açarak 27 milyar Pakistan rupisi (yaklaşık 1.4 milyar lira) zarar oluşmasına neden olduğu iddia ediliyor. 

Avan ise sosyal medyadan yaptığı açıklamada iddiaları reddederek, "NAB'dan, yanlış iddialar karşısında kendimi savunmak için birkaç kez talepte bulunduysam da bu şansa sahip olamadım." dedi. Avan, NAB'ın soruşturmayı tek taraflı yürüttüğünü ve kendisini ifadeye çağırmadığını ileri sürdü.

Pakistan'da meclis üyeleri arasından seçilmeyen bakanlar "Danışman" adıyla bakanlık görevini yürütüyor. Avan, hükümette danışman adıyla bakanlık yapan 5 üyeden biriydi. AA
 

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