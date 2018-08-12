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Pakistan'da partilerin kesin sandalye sayıları açıklandı

Pakistan Seçim Komisyonu (ECP), kadın ve dini azınlıklar kontenjanının eklenmesiyle 25 Temmuz seçimleri sonrasında meclise giren partilerin kesin sandalye sayılarını açıkladı

12 Ağustos 2018 Pazar 16:54
Pakistan'da partilerin kesin sandalye sayıları açıklandı

ECP, seçimle belirlenen 272 sandalyenin ardından 70 kişilik kadın ve dini azınlıklara ayrılan rezerv sandalyelerin dağılımını duyurdu. Seçimlerde birinci parti olarak çıkan İmran Han'ın liderliğindeki Pakistan Adalet Hareketinin (PTI) sandalye sayısı 9 bağımsız milletvekilinin katılmasıyla 116'dan 125'e, kadın ve dini azınlık kontenjanlarının eklenmesiyle de 158'e yükseldi.

PTI'nın ardından ikinci parti olan Pakistan Müslüman Ligi - Navaz (PML-N) sandalye sayısını 64'ten 82'yi çıkarırken üçüncü Pakistan Halk Partisinin (PTI) sandalye sayısı 42'ten 53'e çıktı. Dini eğilimli 5 partinin ittifakı olan Birleşik Eylem Hareketi (MMA) ise 3 sandalye kazanarak 15'e, Birleşik Halk Hareketi ise 1 sandalye kazanarak 7 sandalyeye ulaştı.
AA

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