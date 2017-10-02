Pakistan'dan Barzani'ye ret

Açıklamada, "Referandum Irak Anayasası'nı ihlal etmekte dolayısıyla herhangi bir meşruiyet taşımamaktadır. Ayrıca söz konusu referandum, Irak'ın ve tüm bölgenin barış ve güvenliğine bir tehdit oluşturmaktadır. Pakistan, Irak hükümeti, komşuları ve uluslararası toplumla birlikte bu referanduma karşıdır. " ifadeleri kullanıldı. Pakistan'ın, Irak'ın ya da bölgedeki diğer devletlerin toprak bütünlüğünü hedef alan adımlara karşı olduğu vurgulanan açıklamada, Irak halkına ve hükümetine destek mesajı verildi. AA