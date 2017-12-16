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Pakistan'dan İsrail'e tepki

Pakistan İçişleri Bakanı siyonist İsrail rejiminin bölge ve dünyada istikrarsızlık unsuru olduğunu bildirdi.

16 Aralık 2017 Cumartesi 13:06
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Pakistan'dan İsrail'e tepki

Pakistan İçişleri Bakanı ve Halk Partisi üst düzey üyesi Rahman Melik, İsrail rejiminin, işgalcilik ve Filistin halkı karşıtı cinayetleriyle bölgedeki kaos ve istikrarsızlığın asıl kaynağı olduğunu bildirdi.

İsrail, bölge ve dünyada istikrarsızlık unsurudur

İşgal altındaki Filistin toprakları üzerinde İsrail rejiminin kurulduğu günden şimdiye kadar Amerikalıların her zaman bu rejime destek verdiğini ve İsrail de bu destek ve yardımlar sayesinde Filistin halkı aleyhindeki zulüm, cinayet ve işgalciliğini bugüne kadar sürdürebildiğini belirten Pakistan içişleri bakanı Rahman Melik, İslam aleminden, ABD başkanının Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan etmesine karşı muhalefette bulunmalarını istedi.

Anahtar Kelimeler:
Pakistanİsrail
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