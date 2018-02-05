Pakistan-Hindistan arasında çatışma!

Ateş sonucu 2 Pakistanlı sivilin hayatını kaybettiği, 6 sivilin yaralandığı aktarılan açıklamada, Pakistan ordusunun, Hint askerlerinin ateşine "misliyle" karşılık verildiği kaydedildi.

Hindistan ordusu da kontrol hattındaki çatışmayı Pakistan tarafının başlattığını ileri sürerek, 4 Hint askerinin öldüğünü, 2 askerin de yaralandığını açıkladı. Pakistan ile Hindistan arasında son günlerde sınır hattındaki çatışmalarda artış gözleniyor.

Her iki ülke de sınırda yaşanan çatışmalar için birbirini suçluyor. Pakistan Dışişleri Bakanlığı, 1 Ocak'tan itibaren Hindistan'ın sınırda 100'den fazla ateşkes ihlali yaptığını ve bu saldırılarda çoğunluğu sivil olmak üzere 20 Pakistanlının yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.

Hindistan tarafı ise yılbaşından itibaren sınır hattında yaşanan çatışmalarda, aralarında sivillerin de olduğu 15 Hintlinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Pakistan ile Hindistan, sınır hattındaki çatışmaların önüne geçmek için 2003'te ateşkes imzalamıştı ancak bu ateşkes birçok defa iki ülke tarafından ihlal edildi.

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