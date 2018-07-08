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Pakistan kuraklıkla karşı karşıya

Pakistan'daki barajların doluluk oranı tarihinin en düşük seviyesine indi. Ülkede su kıtlığı için 2025 tarihi verildi

08 Temmuz 2018 Pazar 17:43
Pakistan kuraklıkla karşı karşıya

Son aylarda kuraklık uyarılarının yapıldığı Pakistan'da barajların doluluk oranı tarihinin en düşük seviyesine indi. İndus Nehir Sistemi Otoritesinden (IRSA) yapılan açıklamada, ülkenin en önemli içme suyu ve enerji kaynağı barajların kuruma tehlikesiyle karşı karşıya bulunduğu bildirildi.

Açıklamada, en büyük su kaybının ülkenin en geniş kapasiteli iki barajı Tarbela ve Margla'da gözlemlendiği belirtildi.

Açıklamaya göre su tutma kapasitesi 13.6 milyar metreküp olan Tarbela Barajı'nın seviyesi 100 milyon metreküpe düşerken, 9.12 milyar metreküp kapasiteye sahip Mangla Barajı'nın seviyesi 900 milyon metreküpe kadar indi. İndus Nehri'ndeki tarım alanları açısından önemli olan ve sel baskını önleme görevi bulunan Çaşma Barajı'nın su seviyesi ise 870 milyon metreküpten 50 milyon metreküpe çekildi.

Göller de kuruyor

Başkent İslamabad'daki Raval Gölü de kuruma noktasına geldi. İslamabad ve Ravalpindi kentlerinin su ihtiyacının bir kısmının karşılandığı yapay gölü besleyen Korang Nehri'nin suyunun azalmasıyla göl de kurumaya başladı.En derin noktasının 31 metre olduğu Raval Gölü'nde su seviyesinin düşmesiyle derinlik 8 metreye kadar indi ve göl yer yer 300 metre kadar çekildi.

2025'te kıtlık bekleniyor

Pakistan Su Kaynakları Araştırma Konseyi (PCRWR), su kaynakları açısından İndus Nehri ve yağışlar dışında alternatifi bulunmayan Pakistan'ın 2025'de su kıtlığı yaşayabileceği tahmininde bulundu. IRSA ve Pakistan Meteoroloji Departmanı, haziranda aşırı sıcaklarla mücadele eden ülkede gelecek aylarda muson yağmurlarının başlamasıyla su sorununun geçici çözüleceğini açıkladı.

Öte yandan muson yağmurlarında da son yıllarda düşüş gözlemleniyor. Pakistan Meteoroloji Departmanının açıkladığı verilere göre, geçen yıl muson yağmurları ortalamanın altında kalırken, kış boyunca yaşanan yağışlar da ortalamanın yarısından daha az olarak kayıtlara geçti.

Pakistan'ın komşusu Hindistan'da da bir çok şehirde 'su kıtlığı' sorunu yaşanıyor. Hindistan'da 1.2 milyar, Pakistan'da ise 200 milyon olmak üzere iki ülkede toplam 1.4 milyar insan yaşıyor.

İran'daki su krizi vahim noktada

İranlı milletvekili Hidayetullah Hadimi, Huzistan bölgesindeki su krizinin vahim noktaya ulaştığını belirtti. İran Meclis Haber Ajansı ICANA'ya konuşan Hadimi, "Huzistan bölgesindeki su krizi ve çevresel sorunlara önlem alınması" çağrısında bulundu.

Hadimi, "Huzistan bölgesindeki su ve elektrik sıkıntısı ile su kaynaklarının kuruması ve çevresel sorunlar vahim noktada" dedi. Söz konusu kentlere belirli sürelerle su verildiğini kaydeden Hadimi, bu şekilde halkın su ihtiyacının karşılanamadığını ifade etti.

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