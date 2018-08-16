Pakistan yine sandığa gidiyor

Cumhurbaşkanı adayları 27 Ağustos tarihinde öğlen 12.00'a kadar İslamabad, Peşaver, Lahor, Karaçi ve Kuetta'daki federal ya da eyalet cumhurbaşkanlığı ofislerine başvuru yapabilecek. Başvurular 29 Ağustos'ta incelenecek ve 30 Ağustos'ta kesin aday listesi ile adaylığı düşürülenler açıklanacak. Seçim, 4 Eylül saat 10.00 ile 16.00'da federal meclis, senato ve 4 eyalet meclisinde aynı anda yapılacak.

Normal şartlarda en geç 8 Ağustos'ta yapılması gereken seçim, görev başında bir meclis bulunmadığı için ertelenmişti.