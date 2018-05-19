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Paraguay da elçiliğini Kudüs'e taşıyor

ABD ve Guatemala'nın ardından Kudüs'e büyükelçiliğini taşıyacak üçüncü ülke belli oldu

19 Mayıs 2018 Cumartesi 16:45
Paraguay da elçiliğini Kudüs'e taşıyor

Güney Amerika ülkesi Paraguay, önümüzdeki hafta Salı günü kutsal kentte büyükelçilik açacak. Açılışa Paraguay Devlet Başkanı Horacio Cartes de katılacak. Yönetimin büyükelçilik adımı, Paraguay'ı ikiye bölmüş durumda. İki ay sonra Devlet Başkanlığı görevini devralacak olan Mario Abdo Benitez, konunun kendisine danışılmadığını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 6 Aralık 2017 tarihinde Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasıyla başlayan süreç, 14 Mayıs tarihinde büyükelçiliğin taşınmasıyla son bulmuştu. Washington yönetimini Orta Amerika'daki partneri Guatemala takip etti.
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