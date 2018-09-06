Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
92763
ALTIN
254.284
DOLAR
6.5887
STERLİN
8.5370
EURO
7.6592

Paraguay Kudüs'ten Tel Aviv'e döndü

Paraguay'ın İsrail'deki büyükelçiliğini Kudüs'ten Tel Aviv'e taşıma kararı almasının ardından Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas başkent Asuncion’da büyükelçilik açılacağını duyurdu

06 Eylül 2018 Perşembe 14:14
Paraguay Kudüs'ten Tel Aviv'e döndü

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad El-Maliki, Paraguay'ın İsrail'deki büyükelçiliğini Kudüs'ten Tel Aviv'e taşıma kararı almasının ardından Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın talimatı üzerine başkent Asuncion’da büyükelçilik açılacağını duyurdu. Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad El-Maliki yaptığı yazılı açıklamada, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın talimatı üzerine başkent Asuncion'da büyükelçilik açılacağını belirtti.

Filistin Dışişleri Bakanı Maliki, Filistin Devleti'nin Paraguay'ın İsrail büyükelçiliğini yeniden Kudüs'ten Tel Aviv'e taşıma kararını takdir ettiğini vurgulayarak, Filistin büyükelçiliğinin "derhal" Paraguay'da açılacağını kaydetti.

Maliki açıklamasında, birçok ülkeye "bu ilkesel duruşundan" dolayı Paraguay'da büyükelçilik açma çağrısı yaparak, Paraguay Dışişleri Bakanı Luis Alberto Castiglioni ile birlikte Filistin büyükelçiliğinin açılması için durum değerlendirmesi yapacağını ifade etti.

Paraguay Dışişleri Bakanı Luis Alberto Castiglioni dün yaptığı açıklamada, mayıs ayında Kudüs'e taşınan İsrail'deki büyükelçiliklerinin yeniden başkent Tel Aviv'e alınacağını belirterek, "Paraguay, Ortadoğu'da geniş, adil ve kalıcı bir barış sağlamak için bölgesel diplomatik çabaların yoğunlaşmasına katkıda bulunmak istiyor" demişti.

Bunun üzerine İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail'in Paraguay büyükelçiliğini kapatacağı ve büyükelçinin istişare için İsrail'e geri çağrılacağı belirtilmişti. Paraguay, ABD ve Guatemala'nın ardından 21 Mayıs'ta Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşımıştı. Açılış törenine, eski Paraguay Devlet Başkanı Horacio Cartes ve İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu da katılmıştı.
DIŞ HABERLER

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ABD, Hindistan’a baskı yapıyor
ABD, Hindistan’a baskı yapıyor
Nauru'dan Çin'e rest
Nauru'dan Çin'e rest
Basra’da olaylar durmuyor
Basra’da olaylar durmuyor
İsrailli milletvekili Mescid-i Aksa'yı bastı
İsrailli milletvekili Mescid-i Aksa'yı bastı
Pakistan'da jet istifa
Pakistan'da jet istifa
Kuzey Kore'den kritik çağrı
Kuzey Kore'den kritik çağrı
BM’nin Burundi raporu korkunç
BM’nin Burundi raporu korkunç
İspanya, Suudi Arabistan'a silah satmaktan vazgeçti
İspanya, Suudi Arabistan'a silah satmaktan vazgeçti
İsrail askerleri Filistinli gazetecilere saldırdı
İsrail askerleri Filistinli gazetecilere saldırdı
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim