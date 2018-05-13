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Paris saldırganının kimliği belirlendi

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlediği bıçaklı saldırıyla 1 kişinin ölümüne 8 kişinin de yaralanmasına yol açan saldırganın kimliği tespit edildi. Çeçen asıllı olduğu öğrenilen saldırganın anne ve babasının gözaltına alındığını bildirdi

13 Mayıs 2018 Pazar 16:51
Paris saldırganının kimliği belirlendi

Cumartesi akşam Paris'te gerçekleşen bıçaklı saldırıda 1 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi yaralandı.

Fransız medyası DEAŞ'ın üstlendiği saldırıyı yapan kişinin kimliğinin tespit edildiğini ileri sürdü. Europe 1, özel kaynaklarına dayandırdığı haberinde, saldırganın 20 yaşında bir Çeçen olduğunu aktardı. Genç adamın yanında hiçbir evrakın bulunmadığını ama kimliğinin parmak izlerinden tespit edildiği kaydedildi. BFMTV televizyonu da saldırganın 1997 doğumlu olduğunu duyurdu. RTL radyosu ise polisin, saldırganın anne ve babasını gözaltına aldığını aktardı.

Polis tarafından ateş açılarak öldürülen saldırgan görgü tanıklarına göre "Allahu ekber" diye bağırmıştı. DEAŞ, saldırının bir "askerleri tarafından düzenlendiğini" belirterek saldırıyı üstlenmişti. 29 yaşında bir adamın bıçak darbesiyle öldürüldüğü olayın ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Twitter'dan yayınladığı mesajda "Fransa yine kanıyla bedel ödedi ama özgürlük düşmanlarına taviz vermeyecek" dedi. Son yıllarda çok sayıda saldırıya maruz kalan Fransa'da güvenlik önlemleri üst seviyedeydi. Üç yıl içinde bu tür saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı ise 230'dan fazla.

Asıl hedefi restorana girmekti

Fransız basınına bilgi veren kaynak, saldırganın herhangi bir sabıka kaydı olmadığını ve Fransız vatandaşlığı bulunduğunun düşünüldüğünü söyledi. Bir diğer kaynak ise bu kişinin Fransa'da radikal düşüncelere sahip ve ulusal güvenliğe tehdit oluşturabilecek kişiler listesinde fişlendiğini söyledi. Bu, Fransa'da bir Çeçen'in düzenlediği ilk terör saldırısı oldu. Fransa'da 30 bin civarında Çeçen yaşıyor.

Birkaç bar ve restorana girmeye çalışan saldırgan, bu mekanlardaki kişilerin kapıları kapatması üzerine bunu başaramadı. Olay yerine gelen polisler saldırganı elektroşok tabancasıyla bayıltmayı denese de başarılı olamadı. Bunun üzerine, saldırının başlamasından dokuz dakika sonra, saldırgan polis tarafından öldürüldü.
DIŞ HABERLER MERKEZİ

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