Paris sular altında

Fransa'nın başkenti Paris'te şiddetli yağış nedeniyle Sen (Seine) Nehri taştı. Taşkınlar nedeniyle 7 banliyö treni istasyonu kapatıldı.

Taşma ihtimaline karşı Paris'te yüksek alarm seviyesine geçildi. Kentte bazı bodrum katlarında su sızıntısı tespit edildi. Kentte birçok yol da su altında kaldı.

Bot turları yapılmıyor

Özellikle turistlerin çok ilgi gösterdiği Sen Nehri'nde bot turları da yapılmıyor. Dünyanın en çok ziyaret edilen müzelerinden olan Louvre Müzesi'nin de İslam Eserleri koleksiyonunun bulunduğu alt katı, sel ihtimali nedeniyle ziyaretçilere kapatıldı.

Paris'in dış mahallelerinden Villeneuve-Saint-Georges'da mahalle sakinleri yollarda botlarla ilerlemek zorunda kaldı. Kent ve çevresinde su baskını riski nedeniyle 650 kişi evlerinden tahliye edildi.

Sel Paris sokaklarına sadece su değil, sıçan ve fare de getirdi. France 24 televizyonu, kanalizasyonlarda yaşayan sıçan ve farelerin hayatta kalabilmek için sel suyu ile dolan kanalizasyonlardan sokaklara kaçtığını duyurdu.

Fransa Ulusal Meteoroloji Servisi'ne göre geride bıraktığımız Aralık-Ocak ayları ülke tarihindeki üçüncü en yağışlı dönemdi.

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, sel ve yaz aylarında yaşanan aşırı sıcakların, kentin iklim değişikliğine ne kadar ayak uydurabildiğini tartışmaya açtığını söyledi. Hidalgo su seviyesinin gelecek hafta da yüksek kalacağını, ardından toprağın su çekmeye başlamasıyla yavaş da olsa ineceğini belirtti.

Kentin yaşadığı en büyük sel felaketlerinden biri olan 1910 selinde su seviyesi Zouave oalrak bilinen Kırımlı asker anıtının boynuna kadar çıkmış ve Paris iki ay su altında kalmıştı.

Paris'te, 2016'da meydana gelen taşkın nedeniyle çok sayıda metro istasyonunda hizmet verilememiş, Louvre ve Orsay gibi müzeler ziyarete kapatılarak eserlerin bir kısmı tahliye edilmişti.

HABER MERKEZİ