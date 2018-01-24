Paris sular altında

Fransa Demiryolları İdaresi SNCF'ten yapılan açıklamada, aşırı yağışlar nedeniyle başkentteki Seine Nehri'ndeki su seviyesinin aşırı şekilde yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, su seviyesinin Cuma günü azami seviyeye ulaşacağı kaydedilirken, önlem olarak C banliyö hattının geçtiği 7 istasyonun kapatıldığını ifade edildi. Nehirde su seviyesinin 5.7 metreye ulaştığı bilgisi paylaşılan açıklamada, büyük baskınların yaşandığı 2016'da 6.10 metre seviyesinin aşılması ihtimalinin oluştuğu bildirildi.

Bu arada, Fransa ile Almanya arasındaki sınırı oluşturan Reine Nehri'nde de su seviyesinin yükseldiği ve taşkın tehlikesinin bulunduğu kaydedildi.

Taşkın ve sel tehlikesi nedeniyle dün 3 bölgede kırmızı alarm verilmişti. Paris'te, 2016'da meydana gelen taşkın nedeniyle çok sayıda metro istasyonunda hizmet verilememiş, Louvre ve Orsay gibi müzeler ziyarete kapatılarak eserlerin bir kısmı tahliye edilmişti.

AA