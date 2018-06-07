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Pasifik'te ortak tatbikat

Güney Kore, ABD, Japonya, Çin, Rusya ve Kanada'nın katıldığı tatbikatta açık denizdeki terör eylemine müdahale senaryosu icra edildi

07 Haziran 2018 Perşembe 16:30
Pasifik'te ortak tatbikat

Pasifik Okyanusu'nun kuzeyine kıyısı olan 6 ülke, Güney Kore açıklarında ortak sahil güvenlik tatbikatı düzenledi. Güney Kore, ABD, Japonya, Çin, Rusya ve Kanada sahil güvenlik birimlerinin katıldığı tatbikatta açık denizdeki terör eylemine müdahale senaryosu icra edildi.

Kuzey Pasifik Sahil Güvenlik Forumu çatısı altında düzenlenen tatbikatta, sahil güvenlik birimleri bir grup terörist tarafından kaçırdığı varsayılan 100 yolcu kapasiteli "Kore Yarımadası" adlı yolcu feribotuna açık denizde müdahale etti. Senaryo kapsamında Güney Kore, Rusya ve Çin ekipleri teröristleri etkisiz hale getirmek için helikopterlerden iplerle sarkarak feribotun güvertesine indi.

Bu sırada teröristlerden birinin attığı el bombası feribotta yangın çıkmasına yol açtı. Art arda patlamalar nedeniyle suya atlayarak kurtulmaya çalışan yolcular sürat tekneleriyle tahliye edildi. Tatbikata 9 gemi, 11 sürat teknesi, 5 uçak katıldı. Herhangi bir araç ve ekip desteği sağlamayan ABD ve Kanada tatbikata gözlemci olarak katıldı.

Kuzey Pasifik Sahil Güvenlik Forumu, bölgede sahil güvenliği ilgilendiren konularda ülkeler arasında ortak operasyon kabiliyetini ve bilgi paylaşımını artırmak, uyuşturucu kaçakçılığı, kaçak balıkçılık ve yasa dışı göçle mücadele konusunda iş birliği yapmak üzere 2000 yılında kurulmuştu.
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