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Pensilvanya sakinleri tedirgin

FETÖ elebaşı Gülen’in yaşadığı, Pensilvanya’nın Saylorsburg kasabasındaki yoğun güvenlik önlemleriyle korunan dış dünyaya kapalı kampında yaşananlar ve örgütün yürüttüğü faaliyetler bölge sakinlerini tedirgin ediyor

07 Temmuz 2018 Cumartesi 17:08
Pensilvanya sakinleri tedirgin

Bölgede yaşayan Amerikalı sakinler, FETÖ mensuplarının Saylorsburg beldesindeki gayrimenkul alımları, siyasilere yaptıkları bağışlar, yerel yönetimlerden sağladıkları ayrıcalıklar ve Gülen'in de yaşadığı kampın etrafındaki güvenlik önlemleriyle ilgili rahatsızlıklarını dile getirdi. Bölgedeki Kostonbador çiftliğinin sahibi 72 yaşındaki David Bonser, FETÖ elebaşı Gülen ve kampıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Türk hükümetinin darbe girişimi nedeniyle yargılamak üzere Gülen’i geri istediğini duyduğunu belirten Bonser, “O çok büyük bir ihtimalle burada korunuyor.” dedi. FETÖ mensuplarıyla ilgili beldede rahatsızlık olduğunu dile getiren Bonser, “Evet, hakkında şikayetler var. En temel olanı, onlar bu kasabada çifte standart uyguluyor.” dedi. FETÖ üyelerinin bölgeye yerleşmesiyle ilgili özel bir probleminin olmadığını kaydeden Bonser, “Benim için problem olan şey, bu insanların burada bir çeşit özel muamele görüyor olmaları” diyerek bölgedeki yerel yöneticilerin örgüt mensuplarına ayrımcılık yapmalarına tepki gösterdi.

Bonser, “Tabii ki, tabii ki beni endişelendiriyorlar. Oradaki (Gülen’in) yerleşkesine gittim, baktım, dışarıda silahlı korumalar var. İçeri giremezsin. Niye? Ve o yerleşke hiç bir vergi ödemiyor çünkü dini bir kamp. Niçin? Ben burada birçok vergi ödüyorum. Ben vergi veren bir vatandaşım. Niye böyle olmak zorunda, niye bunu incelemiyorlar. Bir şeyler dönüyor ama ben bilmiyorum.” şeklinde konuştu.

Terör örgütü lideri biriyle komşu olmaktan tedirginliğini dile getiren Bonser, “Çeyrek mil ötede, dünya terörist lideri bir komşu ile yaşama ihtimali beni çok endişelendiriyor. Bu benim ispatlayabileceğim bir şey değil. Ama bütün haberlerde böyle geçiyor.” dedi.
AA

Son Güncelleme: 07.07.2018 18:15
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