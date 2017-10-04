Pentagon'dan Trump'a İran uyarısı

Mattis Senato oturumunda "İran'ın anlaşmaya sadık kaldığını doğrulayabilirsek ve bunun bizim çıkarımıza olduğunu tespit edersek elbette ki bu anlaşmadan vazgeçmemeliyiz" dedi.

ABD Savunma Bakanı, "Şu anda elimizde olmayan aksine belirtiler çıkmazsa, Başkan anlaşmada kalmayı düşünmeli" dedi.

Mattis'in açıklamaları, Trump yönetimi içinde önemli politika konularında farklı görüşler bulunduğunu bir kez daha gösterdi. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın nükleer programını engelleme konusundaki görüşlerini desteklediğini söylemesine rağmen Mattis'in bu açıklaması, İran ve 6 büyük devlet arasında 2015'te varılan anlaşmayı 'utanç verici' olarak nitelendiren Trump'tan çok daha olumlu yöndeydi.

Trump, İran'ın anlaşmaya uyup uymadığı konusunda 15 Ekim tarihine kadar karar vermek zorunda. Bu kararla anlaşmanın kaderi belli olabilir. Eğer Trump olumsuz tercih yaparsa, Kongre 60 gün içinde, anlaşma uyarınca kaldırılan bazı yaptırımların yeniden devreye alınıp alınmayacağına karar verecek.