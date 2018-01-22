Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
117235
ALTIN
162.153
DOLAR
3.7769
STERLİN
5.2726
EURO
4.6297

Pentegon: Öncelikli tehdit terör değil...

Amerikan ordusunun stratejik hedeflerinin çerçevesini çizen ABD Ulusal Savunma Strateji Belgesi'ni yayımlayan ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, "ABD ulusal güvenliği açısından artık terörizm değil, devletlerarası rekabet öncelikli kaygıdır” ifadesi dikkati çekti.

22 Ocak 2018 Pazartesi 16:37
13 Okunma
Pentegon: Öncelikli tehdit terör değil...

Beyaz Saray'ın Ulusal Güvenlik Strateji Belgesi'ni yayımlamasından kısa bir süre sonra ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) da Amerikan ordusunun stratejik hedeflerinin çerçevesini çizen ABD Ulusal Savunma Strateji Belgesi'ni yayımladı.

Yaklaşık 60 sayfalık belgenin 11 sayfası kamuya açıklanırken geri kalanının gizli bırakıldığı ifade edildi.

ABD’nin askeri üstünlüğünün aşındığına vurgu yapılan belgede uluslararası sistemin küresel çapta bir kargaşa ile karşı karşıya kaldığı ve uluslararası güvenliğin daha karmaşık ve belirsiz hale geldiği kaydedildi.

11 Eylül saldırılarından bu yana "küresel terörizmle mücadele" öncelik listesinin başına konulurken belgede, "ABD ulusal güvenliği açısından şimdi terörizm değil, devletler arası rekabet öncelikli kaygıdır" ifadesi dikkati çekti.

Çin ve Rusya’nın ABD’ye karşı askeri ve teknolojik rekabetinin yanı sıra İran ve Kuzey Kore’nin nükleer balistik füze programına atıfta bulunan belgede şu ifadelere yer verildi: "ABD’nin refah ve güvenliğine karşı en büyük sorun Ulusal Güvenlik Strateji Belgesi'nde revizyonist olarak sınıflandırılan güçlerin uzun dönem stratejik rekabetinin tekrar ortaya çıkmasıdır. Başka ülkelerin ekonomik, diplomatik ve güvenlikle ilgili kararları üzerinde bir veto hakkı elde eden Rusya ve Çin’in dünyayı kendi otoriter modellerine uygun bir şekilde şekillendirmek istedikleri açıktır."

ABD üstünlüğü kaybediyor

Diğer taraftan İran ve Kuzey Kore rejimlerinin de "haydut rejimler" olarak tanımlanan belgede, bu iki ülkenin de ABD askeri üstünlüğüne karşı "tüm güç boyutlarında rekabet ettiği" kaydedildi.

ABD'nin uzun yıllar karşı konulamaz küresel bir üstünlüğe sahip olduğu belirtilen belgede, "Genellikle kuvvetlerimizi istediğimiz zaman sevk eder istediğimiz yerde toplardık ve istediğimiz gibi harekat icra ettirirdik.

Bugün kara, hava, deniz, uzay ve siber güvenlik gibi tüm alanlar ihtilaflıdır" ifadelerine yer verildi.

Teknolojik gelişmeler ve terör tehditleri ile "savaşın karakterinin değiştiği" savunulan belgede ABD’nin artık bir güvenli liman olmayıp gerek terör veya siber güvenlik tehdidine gerekse siyasi ve bilgi merkezli saldırılara hedef olduğu iddia edildi.

İttifak ve güç dengelerine vurgu

ABD’nin karşı karşıya kaldığı tehditlere yönelik kendi askeri unsurlarını güçlendirmesinin yanı sıra belgede ittifaklarını güçlendirmesi ve Hint-Pasifik, Avrupa ve Ortadoğu’da bölgesel güç dengelerinin korunmasına vurgu yapıldı.

Yeni Ulusal Savunma Stratejisi kapsamında ordunun konvansiyonel kapasitesinin güçlendirilmesine işaret edilen belgede nükleer, uzay ve siber alan, füze savunma, keşif kapasitelerinin modernizasyonun 2019-2013 yıllarındaki bütçeye ağırlıklı olarak yansıtılması öngörülüyor.

Müttefiklerle de ortak saygı ve sorumluluk paylaşımının yanı sıra danışma mekanizmaların geliştirilmesine dikkat çekilen belgede, ortak çalışılabilirliği sağlamak üzere müttefiklere silah satışlarında kolaylıklar sağlanmasına öncelik tanınması öngörülüyor.

Anahtar Kelimeler:
ABDPentegonTerör
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Slovenya Filistin'i tanımaya hazırlanıyor
Slovenya Filistin'i tanımaya hazırlanıyor
Katalan liderin kaçışı sürüyor
Katalan liderin kaçışı sürüyor
Kazakistan eksi 50 dereceyi gördü
Kazakistan eksi 50 dereceyi gördü
Küresel ısınma alarm veriyor
Küresel ısınma alarm veriyor
Dünyanın serveti yüzde 1’in cebinde
Dünyanın serveti yüzde 1’in cebinde
Lavrov: ABD, Esad'a alternatif peşinde
Lavrov: ABD, Esad'a alternatif peşinde
Davos Zirvesi yarın başlıyor
Davos Zirvesi yarın başlıyor
Azerbaycan'dan harekata destek
Azerbaycan'dan harekata destek
Netanyahu'dan 'Ürdün' teşekkürü
Netanyahu'dan 'Ürdün' teşekkürü

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim