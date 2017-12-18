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Peşmerge bölgesinde maaş isyanı

Irak'ın kuzeyinde Peşmerge bölgesinde yer alan Süleymaniye kentinde bir araya gelen binlerce memur, maaşlarının ödenmemesi ve yolsuzlukları protesto etmek için kitlesel gösteri başlattı.

18 Aralık 2017 Pazartesi 16:40
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Peşmerge bölgesinde maaş isyanı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (Peşmerge bölgesi) Süleymaniye kenti ve çevre bölgelerdeki memurlar, maaşlarının ödenmemesi ve kamu kurumlarındaki yolsuzluğu protesto etmek için gösteri düzenledi.

Süleymaniye'deki Eğitim Müdürlüğü binası önünde bir araya gelen öğretmenlere, kısa süre içinde diğer memurlar ile vatandaşların da destek vermesiyle eylem kitlesel gösteriye dönüştü.

Maaşlar 3 yıldır düzenli ödenmiyor

IKBY ve Irak merkezi hükümeti karşıtı sloganlar atarak Eğitim Müdürlüğü binasının önünden kent merkezindeki meydana doğru yürüyüşe geçen öfkeli kalabalık, yaklaşık 3 yıldır maaşlarını kesintili olarak almalarına neden olan 'maaş krizine' çözüm bulunmasını istedi.

Öğretmenlerin yanı sıra din adamları ve polis gibi her kesimden devlet memurunun katıldığı gösteride, "Artık Yeter", "26 yıllık yolsuzluk ve hırsızlığa son", "Yolsuzluk yapanlar yargılanmalı"  ve "Öğretmen ve memur maaşları nerede" şeklinde yazıların bulunduğu pankartlar taşındı.

Sadık Ömer isimli gösterici, "Hükümetten talebimiz, öğretmen ve tüm memurların durumunu düzeltmesi ve maaş kesintisine son vermesi. Artık dayanacak gücümüz kalmadı" ifadelerini kullandı.

Polis uzaktan izledi

Alınan güvenlik önlemlerinin önceki gösterilere göre çok sıkı olmadığı görülürken, polisin eylemcilere yaklaşmadığı dikkati çekti.

Maaş krizi ile kamu kurumlarındaki yolsuzluğu protesto etmek isteyen Iraklılar, Süleymaniye kent merkezinin yanı sıra, Halepçe kenti ile Çemçemal, Kelar, Ranya ve Seyid Sadık gibi ilçelerde de gösteriler düzenledi.

Peşmerge bölgesinde muhalefetin başını çeken Goran (Değişim) Hareketi ile Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin güçlü olduğu Süleymaniye protestolara sahne olurken eski IKBY Başkanı Mesut Barzani'nin liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi'nin güçlü olduğu Erbil ve Duhok'ta ise henüz herhangi bir bir gösteri olmadı. 

Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
PeşmergeBarzaniIrakMaaş
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