Peşmerge seçimde hile yapmış

Irak'ın başta Kerkük ve Peşmerge denetimindeki kuzey bölgeleri olmak üzere elektronik cihazlar kullanılarak yapılan oy verme işlemleri sırasında hile yapıldığı iddia ediliyor.

Irak'ta yapılan genel seçimlere hile ve şaibe karıştığı iddiasıyla beş gün önce Kerkük'te başlatılan oy pusulalarının yeniden elle sayım işleminin aniden durdurulmasına tepki gösteren Irak Türkmen Cephesi (ITC), seçimlerde yapılan hilelerin ortaya çıkarılmasını istedi.

Oyların çoğu sahte

ITC Basın Bürosundan yayımlanan bildiride, Kerkük'te kullanılan oyların yüzde 60'ının sahte olduğunun tahmin edildiği kaydedildi.

Irak'ta 12 Mayıs'ta yapılan genel seçimlere şaibe ve hilenin karıştığı belirtilen Kerkük'teki 526 sandıktaki oy pusulalarının elle sayım işlemine geçen Salı günü başlanmış, ancak sayım işlemi Pazar günü herhangi bir açıklama yapılmaksızın aniden durdurulmuştu.

Kerkük'te Türkmenler, oylarının Kürdistan Yurtseverler Birliği Partisi'ne (KYB) kaydırıldığını ifade ediyor. Buradaki Türkmenler, sonuçların açıklanmasının ardından 'hile karıştığı ve oylarının çalındığı' gerekçesiyle 28 gün devam eden gösteriler düzenlemişti. Türkmenlerin başını çektiği gösterilere Araplar da destek vermişti.

Peşmerge sayım istemiyor

Irak Meclisi, 6 Haziran'da ülke genelinde seçim sandıklarının yeniden açılarak oyların elle sayılması, yurt dışındaki seçmenlerin ve sığınmacıların bulunduğu bölgelerle Peşmerge bölgesindeki güvenlik güçlerinin kullandığı oyların iptal edilmesi kararı almıştı.

Peşmerge bölgesindeki muhalefet cephesinde yer alan Goran (Değişim) Hareketi'nin Seçim Bürosu Sorumlusu Beleyn İsmail, diğer siyasi parti temsilcileriyle düzenlediği ortak basın toplantısında, Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu'nun Süleymaniye kentindeki oy pusulalarının tümünü değil, sadece bir kısmını elle sayım işlemine dahil etmesi üzerine sayımın yapıldığı salonu terk ettiklerini söyledi.

HABER MERKEZİ