Peşmergeye ağır darbe

Irak'ta Türkmenler, Araplar ve Kürtlerin birlikte yaşadığı Kerkük kentinin tartışmalı referanduma dahil edilmesi savaş çıkardı. Bağdat yönetimi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) verdiği sürenin dolmasıyla Peşmerge güçlerine doğru saldırıya geçti.

Kerkük'ün güneyinden kent merkezine doğru harekât başlatan Irak ordusu, Kerkük Havaalanı’nı Peşmergenin elinden aldı ve Salahaddin vilayetine bağlı Tuzhurmatu ilçesinin tamamında kontrolü sağladı.

Irak ordusunun yaptığı açıklamaya göre merkezi hükümete bağlı güçlerin ele geçirdiği yerler arasında, Kerkük havaalanı, Kuzey Petrol Şirketi'ne ait bir istasyon, yakınlarındaki bir işleme tesisi ve Kerkük kentinin güneyindeki sanayi bölgesi de yer alıyor.

Öte yandan daha önce Kürdistan Yurtseverler Birliği'ne (KYB) bağlı Peşmerge tarafından kontrol edilen Kerkük'ün Dakuk ilçesinde de Irak ordu birliklerinin hakimiyet sağladığı ifade edildi. Peşmergenin ise güneydeki bölgelerden kent merkezinin iç kesimine doğru çekildiği belirtiliyor.

Çekilen Peşmergelerin Kürdistan Yurtseverler Birliği'ne bağlı olduğu ve Bağdat yönetimiyle anlaşmalı olarak böyle bir adımın atıldığı ifade edildi. KYB Peşmergelerinin çekilmesi üzerine Erbil'den takviye kuvvetlerin bölgeye gönderildiği belirtildi.

Irak Başbakanı Haydar el Abadi de bölgedeki Peşmerge güçlerine Irak federal güçlerinin komutasına altına girme çağrısı yaptı.

PKK yığınak yapıyor

Irak ordusu Kerkük'e doğru adım adım ilerlerken Barzani yönetimi de boş durmuyor. IKBY'nin PKK'lı teröristleri Kerkük'e yerleştirdiği iddia edildi.

Barzani yönetimi iddiayı yalanlasa da Kerkük'ten gelen haberler kentin sokaklarında PKK'lı teröristlerin bulunduğunu doğruluyor.

Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşat Salihi, Kerkük'teki Türkmenlere seslenerek kendilerini korumalarını istedi. Salihi, "Birbirinizden haberdar olun. Kimsenin hedefi olmayın ve imkanlarınız dahilinde silahlarınızı elinize alıp kapıda ve caddelerde durun, korkmayın" ifadesini kullandı.

Irak hükümeti ise 15 Ekim'de IKBY'ni Kerkük'e PKK militanlarını yerleştirmekle suçlamış, bu durumun 'savaş ilanı' olduğu belirtmişti.

Türkiye'den Bağdat'a destek

Kerkük'teki çatışmalarla ilgili Türkiye'den resmi bir açıklama geldi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "IKBY’nin Irak Anayasasını ihlal etmek suretiyle gayrimeşru şekilde düzenlediği referandum sonrasında Irak Hükümeti’nin ülkenin toplumsal mozaiğinin bir modelini oluşturan ve tarih boyunca Türkmen soydaşlarımızın yurdu olan Kerkük şehrinde anayasal egemenliğini tesis etmek üzere attığı adımları yakından takip ediyoruz. Irak Hükümeti’nin Kerkük’te PKK terör örgütü elemanlarına müsamaha gösterilmeyeceğine, bunların mobilize edilmesinin savaş ilanı telakki edileceğine ilişkin açıklamasını memnuniyetle karşılıyoruz" ifadeleri kullanıldı.