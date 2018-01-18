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Petrol 100 kilometrekarelik alana yayıldı

Çinli yetkililer, Şanghay açıklarında batan Panama bandıralı İran tankerinden sızan petrolün 4 kola ayrılarak 100 kilometrekarelik alana yayıldığını duyurdu.

18 Ocak 2018 Perşembe 15:56
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Petrol 100 kilometrekarelik alana yayıldı

Yetkililer çevreye verilen zararın boyutunu tespit etmek için geminin enkazına su altı robotları yollamayı planlıyor.

Taşıdığı 136.000 ton ultra hafif ham petrol ile birlikte İran'dan Güney Kore'ye gittiği sırada 6 Ocak'ta Hong Kong'a kayıtlı bir yük gemisi ile çarpışıp Şanghay kentinin 260 km. açığında batan İran'a ait Panama bandıralı Sançi tankerinden yayılan petrol sızıntısı yetkilileri endişelendiriyor. Yetkililer Doğu Çin Denizi'ndeki petrol sızıntısının 4 ayrı kol halinde 100 kilometrekarelik alana yayıldığını duyurdu.

Daha önce uydu fotoğrafları iki ayrı sızıntı olduğunu tespit etmişti. Kaza sonucu Sançi'nin 32 mürettebatın tamamı yaşamını yitirmiş, sadece 3 mürettebatın cesedine ulaşılmıştı.

Gemi batmadan önce bir hafta boyunca yanmıştı. Ultra hafif ham petrolün de dahil olduğu kondensat petrol genellikle renksiz oluyor ve bu da siyah petrole kıyasla tespitini zorlaştırabiliyor.

Çin Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada geminin batığının 115 metre derinlikte olduğunun tespit edildiği ve bölgeyi taramaları ve kirliliğin boyutunu anlamak içiniçin su altı robotları gönderileceği belirtildi.

Bakanlık donanmaya ait bir devriye gemisinin de bölgeye ulaştığını ve sızıntıları tespit ve yayılışını durdurmak için çalışmalara başladığını aktardı.

DIŞ HABERLER

Anahtar Kelimeler:
ÇinİranPetorl
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