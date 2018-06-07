Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
98624
ALTIN
187.221
DOLAR
4.4736
STERLİN
6.0260
EURO
5.2897

Petrol üretimi 2017'de düştü

Küresel ham petrol üretimi 2017'de bir önceki yıla göre, yüzde 0.9 düşerek günlük 74 milyon 690 bin varil oldu. Geçen yıl en fazla petrol üretimi Rusya'da gerçekleşti

07 Haziran 2018 Perşembe 17:31
Petrol üretimi 2017'de düştü

OPEC 2018 Yıllık İstatistik Bülten'ine göre, kartel üyesi ülkelerin günlük petrol üretimi geçen yıl önceki yıla göre 926 bin varil düşüş gösterdi. OPEC üyesi olmayan ülkelerin petrol üretiminde ise yükseliş yaşandı.

Dünya genelinde en fazla petrol üretim artışı 2017'de önceki yıla göre günlük 498 bin artışla varille ABD'de gerçekleşirken, bunu  önceki yıla göre 427 bin varil artış sağlayan Libya izledi. Libya'nın günlük petrol üretimi böylece 820 bin varile ulaştı.

Küresel petrol üretiminde en büyük düşüş Suudi Arabistan ve Venezuela'da gerçekleşti. Suudi Arabistan üretimini 2017'de günlük 501 bin varil azalttı. Ekonomik ve siyasi anlamda zor günler geçiren Venezuela'da da geçen yıl günlük petrol üretimi 338 bin varil düşerek, 2 milyon 30 bin varile geriledi.

Rusya üretimde lider

Geçen yıl en fazla petrol üretimi Rusya'da gerçekleşti. 2017'de Rusya'nın üretimi günlük 10 milyon 350 bin varil seviyesinde gerçekleşerek üretici ülkeler listesinin ilk sırasında yer aldı. Rusya'yı geçen yıl günlük 9 milyon 960 bin varille Suudi Arabistan, günlük 9 bin 360 bin varille de ABD izledi.

Küresel petrol talebi arttı

Küresel petrol talebi geçen yıl önceki yıla göre yüzde 1.7 artarak günlük 97 milyon 200 bin seviyesinde gerçekleşti. Talepte Çin ve Hindistan yoğunluklu Asya Pasifik ülkeleri başı çekerken, bunu Avrupa Kıtası ve Kuzey Amerika ülkeleri izledi. Geçen yıl, Afrika ve Ortadoğu'nun petrol talebi önceki yıla göre günlük 100 bin varil artarken, Latin Amerika'da düşüş yaşandı.

OPEC'in petrol ihracatı da 2017'de önceki yıla göre günlük 406 bin varil azalarak 24 milyon 860 bin varil düzeyine geriledi. Toplam ihracatın yüzde 62.6'sı Asya Pasifik ülkelerine yapıldı. Avrupa ülkeleri ise OPEC'ten petrol ithalatını günlük 4 milyon 400 bin varilden 4 milyon 460 bin varile çıkardı.

Dünya genelinde kanıtlanmış toplam petrol rezervi  2017'de 1 milyar 483 milyon seviyesinde gerçekleşti. Rezerv önceki yıl 1 milyar 489 milyon varil seviyesindeydi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İran çöküşe hazırlık yapıyor
İran çöküşe hazırlık yapıyor
Pasifik'te ortak tatbikat
Pasifik'te ortak tatbikat
Lavlar denizi doldurdu
Lavlar denizi doldurdu
BM'den Suudi Arabistan'a suçlama
BM'den Suudi Arabistan'a suçlama
Çocuk evliliklerinde azalma
Çocuk evliliklerinde azalma
Afganistan hükümetinden ateşkes kararı
Afganistan hükümetinden ateşkes kararı
Putin dördüncü dünya savaşından bahsetti
Putin dördüncü dünya savaşından bahsetti
Bağdat'ta bombalı saldırı
Bağdat'ta bombalı saldırı
Kim deneme sahasındaki platformu söktü
Kim deneme sahasındaki platformu söktü
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim