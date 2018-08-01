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Petrol üretiminde dünya lideri Rusya

Rusya Federasyonu Enerji Bakanlığı, ABD Enerji Bakanlığı’nın Enerji Bilgi Yönetimi (ÇED) ve Temmuz OPEC raporuna göre, Rusya Mayıs ayında dünya petrol üretimindeki lider konumunu korudu ve günde ortalama 10 milyon 973 bin varil petrol üreterek, sırasıyla ikinci ve üçüncü sırada yer alan Amerika Birleşik Devletleri ve Suudi Arabistan’ın önüne geçti

01 Ağustos 2018 Çarşamba 16:46
Petrol üretiminde dünya lideri Rusya

Rusya Enerji Bakanlığı’nın internet sitesine göre, Rusya Mayıs ayında günde 10 milyon 973 bin varile eşdeğer 46 milyon 407 bin ton petrol üretti. Aylık anlamda günlük ortalama üretim yüzde 0,07 oranında arttı. Aynı zamanda, yayınlanan ÇED’e göre ABD, Mayıs ayında günlük 10 milyon 442 bin varil üreterek, bu rakamı Nisan ayına göre yüzde 0,3 azalttı. Aynı zamanda, Temmuz ayında OPEC raporuna göre, Suudi Arabistan’ın Mayıs ayında petrol üretimi yüzde 1.2 artarak günde 10 milyon 15 bin varile yükseldi.

Amerika Birleşik Devletleri Kasım 2017’de neredeyse 50 yıl öncesinin petrol üretimi tarihi rekorunu kırdı. Gösterge Kasım 2017’de 1970’teki günde 10 milyon 44 bin varile kıyasla 10 milyon 99 bin varil seviyesine ulaştı.

Kasım 1970’den sonra, ABD’deki ortalama günlük üretim, geleneksel rezervlerin tükenmesiyle ilgili geçmişe kıyasla gerilemeye başladı ve Eylül 2008’de günde 3 milyon 971 bin varile düştü. Ancak, geçtiğimiz 10 yıl içinde ABD’de petrol üretimi geri kazanıldı. Aynı zamanda, Rusya ve Suudi Arabistan dahil olmak üzere petrol üretimini azaltma çabaları, petrol piyasasının toparlanmasına katkıda bulundu.
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