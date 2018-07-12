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PKK, Irak'ın köylülerden haraç topluyor

Terör örgütü PKK, Irak'ın kuzeyindeki sınır bölgelerinde Irak Hükümeti'nin bile vergi almadığı hayvancılıkla uğraşan köylülerden zorla haraç topluyor

12 Temmuz 2018 Perşembe 14:47
PKK, Irak'ın köylülerden haraç topluyor

Türkiye ve İran ile dağlık sınırlara sahip olan Irak'ın Erbil vilayeti, özellikle yaz aylarında hayvanlarını otlatmak isteyen yörüklerle bölgedeki köylüler için vazgeçilmez bir yer.

Ancak sınıra yakın bölgelerdeki yaylalara gitmek isteyen köylüler, buralarda Peşmerge'nin varlık göstermemesi ve PKK kamplarının bulunması nedeniyle büyük sıkıntı yaşıyor.

Sınır üzerinde ve PKK kamplarına yakın bir mesafede bulunan Erbil'in Sidekan Nahiyesi Kaymakamı Kurmanc İzzet, "PKK militanları, Sidekan nahiyesine bağlı 115 köyde vatandaşlardan haraç topluyor ve haraç vermeyenleri ise cezalandırıyor" dedi.

Hükümetin bile vergi almadığı köylülerden PKK'nın yüksek meblağda haraç topladığını, köylülerin bu durumdan çok öfkelendiğini dile getiren İzzet, bu yüzden terör faaliyetleri içerisindeki örgütün sınır bölgesinden en kısa zamanda çıkarılması gerektiğini söyledi.

Hayvanları çalıyorlar

Güvenlik gerekçesiyle ismini vermek istemeyen bir Sidekan sakini de terör örgütünün yerel halkın alın teriyle kazandıklarına göz diktiğini söyledi.

PKK'nın farklı bahanelerle köylülerden haraç topladığını belirten Iraklı, "Sidekan sınırındaki bölgelerde PKK, 100 küçükbaş hayvandan 3 tanesini alıyor. Her 3 büyükbaş hayvan için de aylık yaklaşık 25 dolar haraç topluyor" bilgisini verdi.

Örgütün, halkı, teröristlerle ilgili dışarı bilgi vermemeleri konusunda uyardığını da aktaran Sidekan sakini, "PKK, kendi aleyhine konuşan vatandaşları sorguya çekiyor. Karşı çıkanlar ise alıkoyma ve kaçırma gibi muamelelere maruz kalıyor" diye konuştu.

AA

Son Güncelleme: 12.07.2018 15:07
Anahtar Kelimeler:
KöylüErbilİranTürkiyePKKIrak
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