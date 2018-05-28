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Plastik çöpü azaltma planı

AB Komisyonu plastik çöple mücadele için plastik tabak, çatal, bıçak ve pipet, ambalaj gibi tek kullanımlık plastik ürünleri yasaklamayı istiyor

28 Mayıs 2018 Pazartesi 18:14
Plastik çöpü azaltma planı

 AB Komisyonu çevre kirliliği ile mücadele için bazı plastik ürünlerin yasaklanmasını öngören taslağı bugün açıklıyor. Funke Medya Grubu'nun konuyla ilgili haberine göre komisyon plastik tabak, çatal, bıçak, pipet, kulak çöpü, plastik tutacak gibi tek kullanımlık ürünlerin AB üyesi ülkelerde yasaklanmasını önerecek.

AB Komisyonu tek kullanımlık plastik ürünlerden özellikle kolaylıkla alternatifi bulunabilecek olanları yasaklamak istiyor. Genellikle büfelerde kullanılan, tek kullanımlık plastik yemek ambalajı üreticilerinin denizlerdeki çöplerin temizlenmesi süreci masrafına ve çevre için bilgilendirme kampanyalarının finanse edilmesi sürecine dahil edilmeleri de öneriler arasında.

Bunun yanı sıra plastik poşet, sağlık sektöründe kullanılan bazı sıhhi ürünler ve sigara filtresi üreticilerinin de bu mali sürece dahil edilmesi isteniyor. AB Komisyonu'nun bütçeden sorumlu üyesi Günther Oettinger bunun yarı sıra plastik çöpe vergi getirilmesini talep ediyor. Oettinger, "Önerimiz AB üyesi her ülkenin kullanılmayan plastik atıkların kilogramı başına AB bütçesine belirli bir miktar ödemesi" dedi. Bunun için önerilen ise kilo başına 80 cent ödenmesi.

AB'nin bütçeden sorumlu üyesi Oettinger bu önerisini AB'nin 2021-2027 yılları arasındaki bütçesi için talep ediyor. Oettinger çöp vergisi ile ilgili AB üyesi ülkeleri plastik çöpün nasıl azaltılacağı konusuna kafa yormaya yönlendirilmesinin hedeflendiğini belirtti. AB temsilcisi, "Plastik yeni çevre sorunu. Sadece denizlerde değil, aynı zamanlarda kentlerde de" dedi. Birçok AB üyesi ülke plastik vergisi ya da harcına karşı çıkıyor.
DIŞ HABERLER

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