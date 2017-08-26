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Polonya Fransa’ya nota verdi

Polonya'nın, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Polonya'ya ilişkin açıklamaları nedeniyle Fransa'ya nota verdiği bildirildi

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Polonya Fransa’ya nota verdi

Polonya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Fransa'nın Varşova Büyükelçiliği Maslahatgüzarının Bakanlığa çağırıldığı belirtilerek, ''Polonya Devlet Başkanı Sözcüsü Marek Megierowski tarafından 'Macron'un kibirli sözleri' dolayısıyla Polonya hükümetinin memnuniyetsizliği maslahatgüzara bildirildi'' ifadesi kullanıldı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un, Bulgaristan ziyaretinde, ''Varşova hükümeti kendini Avrupa'dan uzaklaştırıyor'' şeklindeki sözleri tepkiyle karşılanmış, Polonya Başbakanı Beata Szydlo da Emmanuel Macron'un siyasette tecrübesiz olduğunu belirterek, "(Macron'un) Kibirli açıklamaları ise siyasetteki tecrübesizliği olarak görülebilir'' değerlendirmesinde bulunmuştu. Szydlo ayrıca, ''Sayın başkana ülkesine konsantre olmasını tavsiye ediyorum. Belki o zaman Polonya'nın vatandaşlarına sunduğu ekonomik sonuçları ve güvenlik seviyesini o da kendi vatandaşlarına sunabilir'' demişti. DIŞ HABERLER

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