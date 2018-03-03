Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
116859
ALTIN
161.932
DOLAR
3.8162
STERLİN
5.2530
EURO
4.7035
banner138

Polonya'nın rekor tazminat talebi

Polonya parlamentosunun tazminatlar komisyonu başkanı Arkadiusz Mularczyk, Almanya'nın İkinci Dünya Savaşı sırasında Polonya'ya verdiği zararı, 850 milyar dolar olarak değerlendirdiklerini belirtti

03 Mart 2018 Cumartesi 16:29
Polonya'nın rekor tazminat talebi

rp.pl portalının haberine göre Mularczyk, "Yıkılan şehirler, köyler, ekonomi ve endüstri, ülkemizin kayıp demografik potansiyeli için büyük fakat haklı miktarlardan bahsediyoruz" diyerek tazminat konusunun yıllardır çözüme kavuşturulmadığını kaydetti.

Diğer yandan Rusya'dan tazminat talep etmenin hiçbir anlamının olmadığını dile getiren Polonyalı vekil, "Rusya uluslararası hukuka uymuyor" iddiasında bulundu. Daha önce Polonya parlamentosunun analiz bürosu, Varşova'nın Berlin'den 48.8 milyar dolar tazminat talep etme hakkına sahip olduğu sonucuna varmıştı. Alman hükümeti, Polonya'ya askeri tazminat konusunun kapalı olduğunu açıklamıştı.
DIŞ HABERLER

Anahtar Kelimeler:
Polonya Parlamentosunun Tazminatlar Komisyonu Başkanı Arkadiusz MularczyKAlmanyaIkinci Dünya SavaşıPolonyaDolar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bu yıl 500 bin deprem olacak!
Bu yıl 500 bin deprem olacak!
Yemen için Rusya devrede
Yemen için Rusya devrede
İtalya'da 'faşizm gerginliği'
İtalya'da 'faşizm gerginliği'
İsrail polisinin gözü dönmüş
İsrail polisinin gözü dönmüş
12 sığınmacı çocuk intihar etti
12 sığınmacı çocuk intihar etti
ABD'yi fırtına vurdu
ABD'yi fırtına vurdu
'Çin 20 akrabamı hapse attı'
'Çin 20 akrabamı hapse attı'
Rusya'dan şok iddia
Rusya'dan şok iddia
Yabancı teröristler YPG saflarında
Yabancı teröristler YPG saflarında

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim