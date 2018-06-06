Putin'den Batı'ya egemenlik resti

Batılı ülkelerin yaptırım politikalarının Rusya'yı egemenlikten taviz vermeye yöneltemeyeceğini kaydeden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya halkının her koşulda egemenliği tercih edeceğini vurguladı. Rus lider, "Rusya ya egemen bir ülke olacak ya da da hiç var olmayacak. Rusya halkı, elbette ilk seçeneği tercih edecek. İnanıyorum ki, Çin halkı da bunu tercih eder. Başka seçeneğimiz yok" ifadelerini kullandı. Putin, ABD'nin baskısı altında Rusya'ya yaptırım uygulama kararı alan ülkelerin söz konusu kısıtlamaların olumsuz etkilerine bizzat maruz kaldığını da belirtti. Ayrıca Rus lidere göre ABD'nin izinden giderek Rusya'yı 'cezalandıran' ülkeler, Washington'un kendilerine yönelik uygulamalarından da zarar görmeye başladı. DIŞ HABERLER