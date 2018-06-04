Putin'den Kim'e sürpriz davet

Yonhap ajansının, Rus RIA Novosti ajansına dayandırdığı haberde, davetin, Putin'in, geçen hafta Kuzey Kore'yi ziyaret eden Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov aracılığıyla Kim'e iletilen mektubuyla yapıldığı bildirildi.

Lavrov tarafından iletilen mektupta, Rus Devlet Başkanının, Kore Yarımadası'yla ilgili meselelerin çözümüne ilişkin harekete geçilmesinde son günlerde izlenen diplomasinin başarısı için iyi dileklerini ifade ettiği aktarıldı. TASS haber ajansı, daha önce, Lavrov'un, ziyareti esnasında Kim'i Rusya'ya davet ettiğini belirtmişti. Kim'in, Putin'in davetini kabul edip etmediği henüz bilinmiyor.

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