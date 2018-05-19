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Putin'den silah şov!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus bilim insanlarının geliştirdiği silahlar ve askeri teçhizatın yabancı muadillerini çok geride bıraktığını belirtti

19 Mayıs 2018 Cumartesi 14:46
Putin'den silah şov!

Putin, askeri yetkililerle yaptığı toplantıda, "Bir kez daha bilim insanları, tasarımcılar, mühendisler ve işçilerimize teşekkür etmek istiyorum. Onların emeği ve yeteneği sayesinde geliştirilen eşsiz silahlar ve askeri teçhizat yurtdışındaki muadillerinin birkaç, belki de onlarca yıl önünde yer alıyor. Bu silahlarımız açık konuşmak gerekirse çok maliyetli yabancı sistemleri şimdiden çağdışı ve demode yaptı" dedi.

Rus lider, "Savunma teknolojileri alanındaki başarılı araştırma ve geliştirmeler bizim için büyük önem taşıyor. Bunlar, hem ülkenin askeri güvenliğini sağlıyor hem de, ki bu da çok önemli, sivil alanın gelişimi için güçlü potansiyel oluşturuyor, enerji, sanayi ve altyapı için yeni çözümler sunuyor" diye ekledi.

Modern sistemlerin test çalışmalarının devam ettiğini belirten Rus lider, "Sarmat sistemi 2020'de, Avangard sistemi 2019'da, diğer sistemler de daha önce belirlenen takvime göre ordunun hizmetine sunulacak" ifadelerini kullandı. Bazı yeni silahların şimdiden seri üretime girip orduya sağlandığını kaydeden Putin, sözlerini şöyle sürdürdü: "Örneğin yüksek hassasiyetli hipersonik hava ve füze sistemi Kinjal. Bu sistem, 9 Mayıs'taki askeri geçitte de sergilendi. Ayrıca lazer sistemleri de var, bu sistemler Güney Askeri Bölge'de pilot proje kapsamında görev yapıyor. Onların savaş koşullarında uygulanması yöntemleri üzerinde çalışmalar yapılıyor."
DIŞ HABERLER

Son Güncelleme: 20.05.2018 02:54
Anahtar Kelimeler:
PutinRusyaSilah
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