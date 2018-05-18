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Putin'den yeni Suriye hamlesi

Suriye Cumhurbaşkanı Esad, Perşembe akşamı Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüştü. Esad, Putin'le görüşmesinin ardından Birleşmiş Milletler ile koordinasyon içerisinde bulunacak yeni bir anayasa komisyonunun kurulması üzerinde çalıştıklarını söyledi

18 Mayıs 2018 Cuma 16:45
Putin'den yeni Suriye hamlesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Perşembe günü Soçi'de Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'la sürpriz bir görüşme gerçekleştirdi. Kremlin'den yapılan açıklamada, iki liderin Suriye'de siyasi çözüme yönelik atılacak adımlar konusunda detaylı istişarelerde bulunduğu belirtildi.

Putin ve Esad'ın ülkedeki çatışmalara son verilmesine yönelik siyasi çözüm için gerekli şartların olgunlaştırılmasının önemi konusunda mutabık kaldığı duyuruldu. Liderlerin detaylı bir görüşme gerçekleştirdiğini söyleyen Kremlin sözcüsü Peskov, Putin'in "Siyasi sürecin başlamasının ardından yabancı silahlı güçler Suriye topraklarından çıkacaktır" dediğini aktardı. Açıklamada yabancı güçlerin hangileri olduğu belirtilmedi. Putin ayrıca Esad'ı "Suriye ordusunun terörist gruplara karşı savaşındaki başarılarını" da tebrik etti.

Putin "Bundan sonraki adım, zor durumdaki insanlar için ekonomik iyileştirme ve insani yardım sağlamak" dedi. Suriye iç savaşında 2015 yılından bu yana rol oynayan Rusya'nın askeri desteği Esad rejiminin ayakta kalmasına ve savaşın kaderinin değişmesine neden oldu.

Sık sık görüşüyorlar

Putin sürpriz görüşmede "Suriye ordusunun terörist gruplara karşı mücadelede elde ettiği başarının, koşulları siyasi sürecin yeniden devreye sokulması için elverişli hâle getirdiğini” ifade etti. İki lider, en son geçen Aralık ayında Suriye'nin Lazkiye kentindeki Rus askeri üssünde bir araya gelmişti.

Putin, Cuma günü Almanya Başbakanı Angela Merkel'le de Soçi'de bir araya gelecek. Merkel-Putin görüşmesinde de ağırlıklı olarak Suriye konusunun ele alınması bekleniyor. İki liderin Almanya-Rusya ilişkilerinin yanı sıra ABD'nin İran ile imzalanan nükleer anlaşmadan çekilmesi ve Ukrayna krizi konularını da görüşecekleri belirtiliyor.
DIŞ HABERLER SERVİSİ

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