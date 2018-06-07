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Putin dördüncü dünya savaşından bahsetti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinde televizyonlardan canlı yayınlanan Direkt Hat programında halkın sorularını yanıtlıyor

07 Haziran 2018 Perşembe 16:35
Putin dördüncü dünya savaşından bahsetti

Çatışmalardan kaçınılmalı diyen Putin, ünlü fizikçi Albert Einstein'dan alıntı yaptı: "Üçüncü Dünya Savaşı'nda nasıl silahlar kullanılacağını bilmiyorum. Fakat Dördüncü Dünya Savaşı'nda, sopa ve taşlar kullanılacak." Rus lider Putin'le 2001'den beri her sene düzenlenen Direkt Hat programı için bu yıl çağrı merkezlerine neredeyse 2 milyon soru ulaştığı belirtildi.

Çağrı merkezlerine ulaştırılan sorulara bakılınca bu yılki programda, iç politika ve ekonomik ile sosyal sorunlarla ilgili sorunların çoğunlukta olduğu görüldü. Putin'e yöneltilmesi için çağrı merkezlerine gönderilen sorulardan bazılarıysa; Rusya liderinin ABD Başkan Donald Trump'la buluşmayı planlayıp planlamadığı, Batı'yla ilişkilerin yakın zamanda düzelmesini bekleyip beklemediği, Rusya'daki geçim sıkıntılarını gidermek için ne yapmayı planladığı ve petrol fiyatlarının bu kadar hızlı yükselmesinin sebepleriyle ilgili.

Ayrıca, bu yılki program, Rusya lideri Putin'in tarihi bir destekle yeniden devlet başkanı seçildiği mart seçimleri sonrası dördüncü dönemine resmen başlaması ardından düzenlenen ilk program olacak. Rusya lideri geçen yıl düzenlenen programda dört saat süren canlı yayında kendine yöneltilen 70 soruya yanıt vermişti.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Avrupa ülkelerinin, Rusya'ya uygulanan ekonomik yaptırımların iptal edilmesi gerektiğini 'sadece bire bir görüşmelerde ve kulağa fısıltı ile değil, herkesin duyabileceği biçimde, basına açık düzenlenen toplantılarda dile getirdiklerini' de vurguladı. Rus lider, yaptırımların iptalini savunan Avrupa ülkelerine, Almanya, Fransa ve bu hafta ziyaret ettiği Avusturya'yı örnek gösterdi.
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