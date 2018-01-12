Putin'in temsilcisi Esad ile görüştü

Teröre karşı devam eden savaş kapsamında birçok alanda gelişen işbirliğinin ele alındığı görüşmede Astana süreci ve Soçi’de düzenlenmesi beklenen Suriye ulusal diyalog konferansına hazırlıklar ele alındı.

İki taraf Soçi Konferansının Suriye halkının vatanını ve egemenliğini korumakla birlikte güvenlik ve istikrarın sağlanması ideallerini gerçekleştirecek sonuçlara yol açması için iyi bir hazırlığın yapılması öneminde görüş birliği kaydetti.

Suriye Cumhurbaşkanı Esad, Suriye ordusunun müttefikleriyle işbirliği içinde teröre karşı sağladığı zaferlerin Batılı devletler ve işbirlikçilerinin Suriye’yi ve bölgeyi parçalayıp hegemonya altına alma amaçlı planlarını çökerttiğini belirtti.

Esad bu başarıların aynı zamanda Suriye’de siyasi bir çözümün sağlanması, yurt genelinde güvenlik ve istikrarın sağlanmasına da büyük bir katkı sağladığını kaydetti.

Suriye ve halkına yönelik dayatılan bu savaş karşısında Rusya’nın yıllardır sürdürdüğü destekleyici ve ilkeli tutumuna işaret eden Esad, bu tutumun iki dost ülke ve halkları arasındaki ilişkileri daha da pekiştirdiğini kaydetti.

Lavrentiev ise görüşmede gerek terörle mücadele, gerekse Suriye’nin egemenliği ve toprak bütünlüğünü savunup korumada Rusya’nın Suriye ve halkına mümkün olan her türlü desteği sürdüreceğini belirtti.

Putin'in özel temsilcisi Lavrentiev Rusya hükümeti ve özel şirketlerin Suriye’de yeniden yapılanma sürecine etkin bir şekilde katılmaya hazır olduklarını da ifade etti.

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