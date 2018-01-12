Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
114645
ALTIN
161.318
DOLAR
3.7498
STERLİN
5.1448
EURO
4.5487

Putin'in temsilcisi Esad ile görüştü

Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad Rusya Başkanı Vladimir Putin’in özel temsilcisi Alexander Lavrentiev ve ona eşlik eden heyeti kabul etti.

12 Ocak 2018 Cuma 10:53
27 Okunma
Putin'in temsilcisi Esad ile görüştü

Teröre karşı devam eden savaş kapsamında birçok alanda gelişen işbirliğinin ele alındığı görüşmede Astana süreci ve Soçi’de düzenlenmesi beklenen Suriye ulusal diyalog konferansına hazırlıklar ele alındı.

İki taraf Soçi Konferansının Suriye halkının vatanını ve egemenliğini korumakla birlikte güvenlik ve istikrarın sağlanması ideallerini gerçekleştirecek sonuçlara yol açması için iyi bir hazırlığın yapılması öneminde görüş birliği kaydetti.

Suriye Cumhurbaşkanı Esad, Suriye ordusunun müttefikleriyle işbirliği içinde teröre karşı sağladığı zaferlerin Batılı devletler ve işbirlikçilerinin Suriye’yi ve bölgeyi parçalayıp hegemonya altına alma amaçlı planlarını çökerttiğini belirtti.

Esad bu başarıların aynı zamanda Suriye’de siyasi bir çözümün sağlanması, yurt genelinde güvenlik ve istikrarın sağlanmasına da büyük bir katkı sağladığını kaydetti.

Suriye ve halkına yönelik dayatılan bu savaş karşısında Rusya’nın yıllardır sürdürdüğü destekleyici ve ilkeli tutumuna işaret eden Esad, bu tutumun iki dost ülke ve halkları arasındaki ilişkileri daha da pekiştirdiğini kaydetti.

Lavrentiev ise görüşmede gerek terörle mücadele, gerekse Suriye’nin egemenliği ve toprak bütünlüğünü savunup korumada Rusya’nın Suriye ve halkına mümkün olan her türlü desteği sürdüreceğini belirtti.

Putin'in özel temsilcisi Lavrentiev Rusya hükümeti ve özel şirketlerin Suriye’de yeniden yapılanma sürecine etkin bir şekilde katılmaya hazır olduklarını da ifade etti.

DIŞ HABERLER

Anahtar Kelimeler:
PutinEsadSuriyeRusyaAlexander Lavrentiev
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tunus'ta hayat pahalılığı protestosu sindirildi
Tunus'ta hayat pahalılığı protestosu sindirildi
ABD'den Guam adasına yeni yığınak
ABD'den Guam adasına yeni yığınak
AB'den İsrail'e konut tepkisi
AB'den İsrail'e konut tepkisi
Referandumun iptali ön şart
Referandumun iptali ön şart
Çin iki navigasyon uydusu fırlattı
Çin iki navigasyon uydusu fırlattı
Trump mültecilere küfür etti
Trump mültecilere küfür etti
Macron'dan Trump'a İran çağrısı
Macron'dan Trump'a İran çağrısı
Katar BMGK'ye şikayette bulundu
Katar BMGK'ye şikayette bulundu
90 bin kişi yerinden oldu
90 bin kişi yerinden oldu

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim