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Putin Merkel'le Minsk'i konuştu

Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Başbakan Angela Merkel ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yaptığı telefon görüşmesinde, Ukrayna'nın doğusundaki durumu değerlendirdiklerini bildirdi.

22 Aralık 2017 Cuma 15:06
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Putin Merkel'le Minsk'i konuştu

Seibert, yaptığı yazılı açıklamada, iki liderin Ukrayna'nın doğusunda tek taraflı olarak bağımsızlıklarını ilan eden Donetsk ve Lugansk bölgeleriyle ilgili olarak Minsk Anlaşmasının uygulanmasını ele aldıklarını belirtti.

Merkel ve Putin'in yaklaşmakta olan Noel vesilesiyle Üçlü Temas Grubu'nda dün teyit edilen çatışmalara ara verilmesi konusundan duyulan memnuniyetini dile getirdiklerini ifade eden Steffen Seibert, bu durumun Ukrayna'nın doğusunda uzun vadeli bir ateşkese dönüşmesinin ümit edildiğini kaydetti.

Seibert, "Şansölye ve Rusya Devlet Başkanı, mümkün olduğunca hızlı gerçekleşmesi gereken tutukluların değişimi konusunun Minsk Anlaşmasının uygulanması için önemli bir adım teşkil ettiğini vurguladı" ifadesini kullandı.

İki liderin bunun yanı sıra Minsk Anlaşmasının uygulanmasına ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) gözlemcilerine destek verilmesine ilişkin Ortak Kontrol ve Koordinasyon Merkezi'nde (JCCC) yer alan Ukraynalı ve Rus subayların rolünü görüştüğünü belirten Steffen Seibert, Merkel'in bu merkezin işlevselliğinin korunması gerektiğinin altını çizdiğini aktardı.

DIŞ HABERLER

Anahtar Kelimeler:
PutinMerkelAlmanyaRusya
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