Putin patronları bir masada topladı

Toplam servetleri 225 milyar doların üzerinde olan 40 oligark ve patron, Kremlin’de düzenlenen geleneksel toplantıda kapalı kapılar ardında ağırlandı.

Patronlar toplantısının açılışında yaptığı konuşmada Putin, tüm sınırlamalara rağmen ülke ekonomisinin istikrarlı hale geldiğini söyledi.

Ekonominin resesyondan çıktığına ve büyümeye geçtiğine dikkati çeken Putin, yatırımlardaki ve sanayi üretimindeki artışa, enflasyondaki düşüşe işaret etti. İş dünyasının Rusya karşıtı yeni yaptırımlara karşı hazırlıklı olması gerektiğini vurgulayan Rus lider, oligarkların bu konudaki fikirlerini sordu.

Ardından basına kapalı toplantıya geçildi. Toplantıda Roman Abramoviç, Mihail Gutseriyev, Oleg Deripaska, Vladimir Lisin, Mihail Prohorov, Vladimir Potanin, Andrey Melniçenko, Aleksey Mordaşov gibi oligarkların yanı sıra, Putin’in “A takımı”ndaki bürokratlar ve dev kamu işletmelerinin patronları da yer aldı.

HABER MERKEZİ