Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
116770
ALTIN
162.416
DOLAR
3.8145
STERLİN
5.2825
EURO
4.7210
banner138

Putin, 'Türkiye ile iyi ilişkiler peşindeyiz'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye’nin büyük bir ülke ve Rusya’nın da komşusu olduğunu belirterek, “Yüzyıllar boyunca farklı ilişkilerimizin olduğu Türkiye ile objektif bir şekilde iyi ilişkiler geliştirmekle ilgileniyoruz.” dedi.

08 Mart 2018 Perşembe 14:29
Putin, 'Türkiye ile iyi ilişkiler peşindeyiz'

Putin, Rus gazeteci Vladimir Solovyov’un hazırladığı “Dünya Düzeni 2018” adlı belgeselde, Rusya ve Türkiye arasındaki ilişkiler dahil bölgesel konulara dair değerlendirmelerde bulundu. 

Orta Doğu’ya ilişkin çok sayıda ülkenin farklı çıkarları olduğuna işaret eden Putin, “İran’ın, Mısır’ın, Türkiye’nin, İsrail’in, Ürdün’ün yanı sıra ABD, Çin ve Hindistan gibi küresel güçlerin de kendi çıkarları var. Rusya’nın da kendi çıkarları var. Önemli olan kendi çıkarlarımıza saygıyla yaklaşılması için bu farklı çıkarlara saygı göstermektir.” diye konuştu.

Rusya, Türkiye ve İran’ın garantörü oldukları Suriye konusundaki anlaşmanın önemini vurgulayan Putin, “Bölgedeki ülkelerin arasındaki ilişkiler ne kadar karmaşık olursa olsun, Türkiye ve İran’la birlikte masaya oturup, Suriye’ye ilişkin bazı anlaşmaların garantörü olduk ve bu anlaşmalar işe yarıyor.”

dedi. Belgeselde Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkileri de değerlendiren Putin, “Türkiye büyük bir ülke ve komşumuz. Yüzyıllar boyunca farklı ilişkilerimizin olduğu Türkiye ile objektif bir şekilde iyi ilişkiler geliştirmekle ilgileniyoruz.” ifadesini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
RusyaPutinTürkiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İsrail hükümetinin içi karıştı
İsrail hükümetinin içi karıştı
Trump kendinden öncekileri suçladı
Trump kendinden öncekileri suçladı
İbadi'den Peşmergeye taviz yok
İbadi'den Peşmergeye taviz yok
ABD, Rus-Türk ilişkilerinden rahatsız
ABD, Rus-Türk ilişkilerinden rahatsız
Suudi Prens “diyalog” rotasında
Suudi Prens “diyalog” rotasında
Güney Koreli heyet Kuzey Kore'de
Güney Koreli heyet Kuzey Kore'de
Tunus'ta kritik yerel seçimler
Tunus'ta kritik yerel seçimler
İran'dan Batı'ya rest
İran'dan Batı'ya rest
'Batının kalıpları dağıldı'
'Batının kalıpları dağıldı'

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim