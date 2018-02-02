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Putin, yaptırımlar Rusya'yı tarıma yöneltti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı ülkelerinin yaptırımlarına karşı alınan yanıt tedbirlerinin, Rus tarım sektöründe bir dizi olumlu sonuçlar verdiğini belirtti.

02 Şubat 2018 Cuma 08:53
Putin, yaptırımlar Rusya'yı tarıma yöneltti

Rostov Tarım Araçları Fabrikası Rostselmaş’ın çalışanlarıyla görüşen Putin, Rusya’ya yaptırım uygulayan ülkelerin tarım ürünlerine getirilen yasağın ilk aşamada iyi olmayan sonuçlar doğurduğuna dikkat çekerek, “Tarım ürünlerinde fiyatlar yükselmişti, maalesef bu kaçınılmazdı. Ama diğer yandan da Rus tarım üreticisi hızla gelişmeye başladı. Sonra ne oldu? Tüm bu zincir büyümeye başladı, buna tarım araçları üretimi de dahil” dedi.

Yaptırımlar öncesinde, Rostselmaş ürünlerine olan talebin yabancı tarım araçlarına olan talebin çok altında olduğunu hatırlatan Putin, “Şimdi ürünlerinizi 37 ülkeye satıyorsunuz. İş böyle devam ederse, ki buraya gelirken bilgileri inceledim, 5-7 yıl sonra ürünlerinizi alan ülke sayısı 60-65’e çıkacak. Bu, işletmenizin iyi anlamda agresif politikasının sonucu” ifadelerini kullandı.

2008-2009 döneminde, Batı’daki mali kriz yüzünden Rostselmaş’ın da kapanma eşiğine geldiğini hatırlatan Putin, kapanmasını engellemek için aldıkları tedbirlerin çok eleştirildiğini belirterek, “Çünkü sektöre doğrudan destek sağlama kararı liberal olmaktan çok uzaktı. Ama Dünya Ticaret Örgütü de dahil hiçbir uluslararası yükümlülüğümüzü ihlal etmediğimizi düşünüyorum. Böyle şartlarda tüm ülkeler öncelikle kendi üreticilerini ve istihdamı düşünür, yurtdışında istihdamı sağlamayı düşünmez. Bu yüzden biz de bunu bilinçli bir şekilde yaptık” dedi.

Rostselmaş’ın üretiminin son zamanlarda 3.3 kat arttığını ve yurtdışındaki üretimin de Rusya’ya taşındığını söyleyen Putin, “Yatırımcılar, burada üretimin yurtdışına göre daha elverişli olduğunu söylüyor. Bunu duymak beni çok sevindirdi. Çünkü aldığımız ve halen uygulanan tedbirlerin işe yaradığını gösteriyor. Bunu yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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