Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Rakka’da 78 sivil öldürüldü

Suriye'nin kuzeyinde, terör örgütü DEAŞ'ın kontrolündeki Rakka kent merkezine düzenlenen saldırılarda 24 saat içerisinde 78 sivilin öldüğü bildirildi

Bu haber kez okundu.

Rakka’da 78 sivil öldürüldü

"Rakka Sessizce Katlediliyor" isimli aktivist ağının sosyal medyadan yaptığı açıklamada, ABD öncülüğündeki koalisyonun havadan, terör örgütü PKK/PYD'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçlerinin (SDG) de topçu saldırıları nedeniyle 24 saatte 78 sivilin hayatını kaybettiği belirtildi. DAEŞ karşıtı koalisyon ve terör örgütü PKK/PYD'nin Rakka kent merkezine yönelik saldırıları nedeniyle yaklaşık 450 bin sivil evlerini terk etmek zorunda kaldı. Kent merkezindeki çatışmalar nedeniyle yaklaşık 30 bin sivil çatışma kuşatma altında kaldı. AA

İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
Rakka’da 78 Sivil öldürüldüTerör örgütü DEAŞın Kontrolündeki RakkaKent Merkezine Düzenlenen Saldırılard
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100