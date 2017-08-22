Rakka’da 78 sivil öldürüldü

"Rakka Sessizce Katlediliyor" isimli aktivist ağının sosyal medyadan yaptığı açıklamada, ABD öncülüğündeki koalisyonun havadan, terör örgütü PKK/PYD'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçlerinin (SDG) de topçu saldırıları nedeniyle 24 saatte 78 sivilin hayatını kaybettiği belirtildi. DAEŞ karşıtı koalisyon ve terör örgütü PKK/PYD'nin Rakka kent merkezine yönelik saldırıları nedeniyle yaklaşık 450 bin sivil evlerini terk etmek zorunda kaldı. Kent merkezindeki çatışmalar nedeniyle yaklaşık 30 bin sivil çatışma kuşatma altında kaldı. AA