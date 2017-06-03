Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Rakka’da ABD 43 sivili öldürdü

Rakka'da ABD öncülüğündeki koalisyonun dün gece düzenlediği hava saldırısında aralarında çocukların da bulunduğu 43 sivilin öldüğü bildirildi

Bu haber kez okundu.

Rakka’da ABD 43 sivili öldürdü

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'nın aktardığına göre önceki akşam koalisyonun Rakka'da gerçekleştirdiği hava saldırılarında, aralarında çocuk ve kadınların da olduğu çok sayıda sivil hayatını kaybetti. Habere göre Rakka'daki bir binaya düzenlenen hava saldırısında çocukların da aralarında bulunduğu 43 sivil ölürken, binanın 6 katının da yerle bir olduğu kaydedildi. DIŞ HABERLER

İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
Rakka’da ABD 43 Sivili öldürdüKoalisyonGeceçocuk
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100