Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'nın aktardığına göre önceki akşam koalisyonun Rakka'da gerçekleştirdiği hava saldırılarında, aralarında çocuk ve kadınların da olduğu çok sayıda sivil hayatını kaybetti. Habere göre Rakka'daki bir binaya düzenlenen hava saldırısında çocukların da aralarında bulunduğu 43 sivil ölürken, binanın 6 katının da yerle bir olduğu kaydedildi. DIŞ HABERLER
Rakka’da ABD 43 sivili öldürdü
Rakka'da ABD öncülüğündeki koalisyonun dün gece düzenlediği hava saldırısında aralarında çocukların da bulunduğu 43 sivilin öldüğü bildirildi
03 Haziran 2017 Cumartesi 15:43
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