Refah Sınır Kapısı açık

Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafı sorumlusu Hişam Advan AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ablukası nedeniyle Gazze'nin dünyaya açılan tek kapısı durumundaki Refah'tan ikinci gününde de geçişlerin devam ettiğini belirtti. Demir, çimento ve batarya taşıyan araçların Gazze'ye girişlerinin sürdüğünü kaydeden Advan, "İki gün için açılan Refah Sınır Kapısı'ndan dün 481'i hacı adayı olmak üzere Mısır'a bin 50, Gazze'ye ise 245 kişi geçti." dedi. Mısır, dün hacı adayları ve insani durumlar için Refah Sınır Kapısı'nı iki günlüğüne "çift yönlü" olarak açmıştı. Mısır yönetimi, 3 Temmuz 2013'teki askeri darbenin ardından kapattığı Refah Sınır Kapısı'nı zaman zaman kısa süreliğine açıyor. AA