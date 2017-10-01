Referanduma polis müdahalesi

İspanya hükümeti, polis ve jandarmanın müdahale ettiği Katalonya’daki bağımsızlık referandumunun tamamen geçerliliğini yitirdiğini bildirdi. Katalonya’daki birçok oy kullanma merkezine operasyon düzenleyen İspanyol jandarma ve ulusal polisi, sandık ve oy pusulası gibi malzemelere el koyup okullardan ayrıldı.



Güvenlik güçlerinin sadece sert direniş olması halinde bağımsızlık yanlılarına müdahale ettikleri görüldü. Buna rağmen Katalonya genelindeki müdahalelerde çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi. Müdahalenin ardından konuşan Katalonya Özerk Yönetim Hükümeti Sözcüsü Jordi Turull, yaptıkları kural değişikliği çerçevesinde evlerde basılan ve zarf içinde olmayan oy pusulalarının da geçerli sayılacağını ifade etti. Katalanların herhangi bir okulda, kayıtlarına bakılmaksızın oyunu kullanabileceğini söyleyen Turull, İspanyol güvenlik güçlerinin müdahalesine rağmen oy kullanma merkezlerinin yüzde 73’ünün açık olduğunu iddia etti.

Ancak İspanya resmi haber ajansı EFE’nin hükümet kaynaklarına dayandığı haberinde, Anayasa Mahkemesi tarafından yasa dışı ilan edilen referandum girişiminin, jandarma ve polisin müdahalesiyle tamamen geçerliliğini yitirdiği, evlerde basılan oy pusulalarının kabul edilmesini öngören yeni sistemin de hiçbir karşılığının olmadığı ifade edildi.



Bu arada Katalonya Özerk Yönetim Başkanı Carles Puigdemont, müdahale nedeniyle oyunu, daha önce açıklanan Girona kentinin Sant Julia de Ramis ilçesindeki bir belediye spor salonu yerine başka bir yerde kullanmak zorunda kaldı. Puigdemont, güvenlik güçlerinin ayrılmasının ardından belediye spor salonundaki oy verme merkezini de ziyaret etti.

500'den fazla yaralı var

Bu arada çıkan olaylarla ilgili konuşan Puigdemont, polisin oy kullanmak isteyen Katalanlara karşı plastik mermi kullandığını söyledi. Katalan acil servis yetkilileri, polisin müdahalesi nedeniyle yaşanan olaylarda 500'den fazla kişinin yaralandığını belirtti. Associated Press'in haberine göre polis, Barcelona kentindeki Treball seçim merkezinin önündeki bazı Katalanları sürükleyerek uzaklaştırdıktan sonra gözaltına aldı. İspanya İçişleri Bakanı Juan Ignacio Zoido, Barcelona'da el koyulan oy pusulası ve sandıkların görüntülerini Twitter'da paylaştı.



Öte yandan Katalonya Özerk Yönetim Hükümeti Sözcüsü Jordi Turull, İspanya Hükümetinin Katalonya Valisi Enric Millo'nun istifasını istedi. Olaylar sürerken savcılık da, mahkeme talimatına rağmen yasa dışı referanduma müdahale etmekte pasif kaldığı gerekçesiyle Katalonya yerel polisi (Mossos D'Esquadra) hakkında suç duyurusunda bulundu.

Anketler 'hayır' diyordu

Birçok Katalan, bölgenin geleceğine dair bir oylama yapılmasına destek verirken, yapılan kamuoyu yoklamalarına göre bağımsızlık talep eden Katalanlar azınlıkta.

Katalan Özerk Yönetimi'nin haziran ayında kendi anket şirketine yaptırdığı ankete göre; Katalanların yüzde 41'i bağımsızlık isterken, yüzde 49'u İspanya'nın bir parçası olarak kalmayı destekliyor. Anketler, Katalan seçmenlerin Madrid yönetimi tarafından onaylanan bir referandumu, tek taraflı olarak ilan edilen bir referanduma tercih ettiğini ortaya koyuyor.



Katalonya'da 2014 yılında yapılan sembolik referanduma katılanların yüzde 80'i bağımsızlıktan yana oy kullanmıştı. Ancak referanduma katılım yüzde 40 civarındaydı.

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