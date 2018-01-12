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Referandumun iptali ön şart

Irak merkezî yönetimi IKYB ile müzakere masasına oturmak için "havalimanlarının, sınır kapılarının ve petrol gelirlerinin Bağdat'a teslim edilmesini ve yasa dışı referandumun iptalini" şart koşuyor.

12 Ocak 2018 Cuma 17:12
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Referandumun iptali ön şart

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) hükümeti, gayrimeşru referandum sonrası iplerin kopma noktasına geldiği Bağdat ile diyaloğa hazır olduğunu açıklasa da merkezî yönetim, belirlediği şartlar yerine getirilmeden masaya oturmamakta kararlı görünüyor.

Irak merkezî yönetiminin yerine getirilmesini istediği şartların başında "havalimanlarının, sınır kapılarının ve petrol gelirlerinin Bağdat'a teslim edilmesi ve yasa dışı referandumun iptal edilmesi" geliyor.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, "Erbil'den açıkça 'referandumu iptal ettik' açıklaması yapılmadığı, sınır ve gümrük kapılarıyla havalimanlarının kontrolleri Bağdat'a teslim edilmediği, Peşmerge güçlerinin 2003 öncesi sınırlarına çekilmediği ve petrolden elde edilen gelirler merkeze iade edilmediği takdirde" Neçirvan Barzani başkanlığındaki bölgesel hükümetle görüşmeyeceğini ve diyalog sürecine başlamayacağını net bir şekilde ifade ediyor.

Irak başbakanlık çevrelerinden yansıyan bilgilere göre İbadi, öne sürdüğü şartlar yerine getirilmeden Erbil ile müzakere masasına oturmayacak.

Bu şartların belirli bir süre zarfında gerçekleşmemesi hâlinde ise İbadi, başka seçenekleri devreye sokacak. Bu seçeneklerden biri Neçirvan Barzani'nin yerine, bir süre önce hayatını kaybeden Kürt kökenli eski Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani'nin oğlu Pavel Talabani ile müzakerelerde bulunmak.

Bağdat'ın eli güçlendi

Erbil yönetimi, Birleşmiş Milletler (BM) başta olmak üzere ABD, İngiltere, Almanya, Türkiye ve uluslararası toplumun iptal çağrılarını dikkate almaksızın, 25 Eylül 2017'de gayrimeşru referandum yapmıştı.

Bunun üzerine Bağdat merkezî yönetimi, askerî operasyon başlatarak başta Kerkük kenti olmak üzere diğer tartışmalı bölgelerin yüzde 95'inde denetimi Peşmerge'nin elinden aldı. Erbil, Bağdat'ın kontrolü sağladığı Kerkük'teki Bay Hasan ve Havana Petrol kuyularından çıkarılan 300 bin varil petrolden de oldu.

IKBY böylece, memur maaşlarını temin ettiği petrol gelirinin önemli kısmını kaybederken bu gelirler Bağdat'ın eline geçti.

Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Haydar El IbadiIrakBarzaniIKBYReferandumErbilBağdat
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