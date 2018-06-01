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Resmi binalara haç zorunluluğu

Almanya'nın Bavyera eyaletindeki resmi dairelerin girişine haç asılmasına dair genelge, 1 Haziran'da yürürlüğe girdi

01 Haziran 2018 Cuma 10:56
Resmi binalara haç zorunluluğu

Almanya'nın Bavyera eyaletindeki resmi dairelerin girişine haç asılmasına dair genelge, 1 Haziran'da yürürlüğe girdi. Karar, eyalet ve Almanya düzeyinde tartışmalara yol açmıştı. Muhalefet, haç asma zorunluluğunun kaldırılmasını talep etti.

Alman Sosyal Demokrat Partisi (SPD) Bavyera eyalet teşkilatı başkanı Natascha Kohnen "Kendine güvenen bir eyalet başbakanı hatasını kabul eder ve genelgeyi yürürlükten kaldırır" dedi.

Kohnen Augsburger Allgemeine gazetesine verdiği demeçte Kohnen, Bavyera Başbakanı Markus Söder'in haçı seçim kampanyası için suistimal ettiğini söyledi. Bavyera Eyalet Parlamentosu'nun Yeşiller Partili Başkan Yardımcısı Ulrikke Gote de aynı gazeteye yaptığı açıklamada "haç genelgesinin Anayasaya aykırı" olduğunu öne sürdü ve "Hristiyan Sosyal Birlik hükümeti de genelgenin uygun olmadığının bilincinde. O nedenle yaptırım ve kontrolleri öngörmeyip istisnalara sığınıyor" dedi. Eyalet Başbakanı Söder'in "Bavyera'nın tarihi ve kültürel niteliğini vurgulamak üzere" resmi dairelere haç asılmasına dair genelgesi 1 Haziran'da yürürlüğe girdi. Tiyatro ve müzeler uygulama dışı bırakıldı. Alman Fikir Özgürlüğü Federasyonu genelgenin kaldırılması için yasal yollara başvurmayı düşündüklerini duyurdu.

Haç genelgesi Başbakan Söder'in girişimi üzerine 24 Nisan'da Bavyera eyalet parlamentosunda kabul edilmişti. Başbakanın kararı Alman kiliselerinde de tartışmalara yol açtı. Eyalet Başbakanının genelge karşıtlarıyla görüşmeye hazır olduğu açıklandı. DIŞ HABERLER

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Almanya
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