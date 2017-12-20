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Rıza Sarraf'tan şov! Atilla davasında karar!

New York'ta 4 haftadır devam eden "ABD, Hakan Atilla'ya Karşı" davasında çapraz sorgulamalar tamamlanırken savcılık ve savunma makamı kapanış konuşmalarını yaptı. Sona doğru yaklaşılan davada jüri üyeleri Halk Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Atilla'nın suçlu olup olmadığına karar verecek.

20 Aralık 2017 Çarşamba 18:45
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Rıza Sarraf'tan şov! Atilla davasında karar!

ABD'nin İran'a yaptırımlarını delmekle suçlanan ve New York'ta tutuklu bulunan Halk Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın yargılandığı davada jüri üyeleri Atilla'nın suçlu olup olmadığına karar verecek.

Yaklaşık 4 haftadır devam eden duruşmaların ardından sona doğru yaklaşılan davada çapraz sorgulamalar tamamlanırken savcılık ve savunma makamı kapanış konuşmalarını yaptı.

Yargıç Berman, 20 Aralık Çarşamba günü jüri üyelerine gerekli talimatları verdi ve onlardan Atilla'nın suçlu olup olmadığına dair karar vermelerini istedi.

Dava dosyası üzerinde ilk kez birbirleriyle görüş alışverişi yapacak olan jüri üyeleri ise İran yaptırımlarıyla ilgili dava da Halk Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Atilla'nın suçlu olup olmadığına karar verecek.

Atilla savunmasını tamamladı

Duruşmada ifade veren son kişi olan Hakan Atilla, Salı günü savunmasını tamamladı. Savcılığın, Atilla'nın daha önceki ifadelerinde de birebir görüşmediğini söylemesine rağmen ısrarla ABD Hazine Bakanlığı bünyesindeki Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisinin (OFAC) eski direktörü Adam Szubin ile birebir görüşüp görüşmediğini ve bu görüşmede Halk Bankasını yaptırımlar konusunda uyarıp uyarmadığını sorması dikkati çekti.

Atilla ise Szubin'in kendisini ve Halk Bankasını yaptırımlarla iligili endişeleri konusunda uyardığı yüz yüze bir görüşmesinin olmadığını söyledi.

ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını hiçbir şekilde delmediğini ve iş adamı Rıza Sarraf'a da bu bu konuda yardım etmediğini belirten Atilla, ABD'de ve Türkiye'de hiçbir yasayı çiğnemediğini ifade etti.

Savcı Yardımcısı Michael Lockard, Atilla'nın yaptırım uzmanı ve önemli bir kişi ve her şeyden haberdar olduğunu savunan Lockard, jüri üyelerinden Atilla'yı suçlu bulmalarını istedi.

Bu dava Rıza Sarraf'ın bir şovu

Savunma avukatlarından Victor Rocco ise, bu davanın Rıza Sarraf'ın bir şovu, onun yalanları ve onun işlediği suçlarla ilgili olduğunu söyledi.

ABD hükümetinin Sarraf'a ve FETÖ firarisi eski Komiser Yardımcısı Hüseyin Korkmaz'a kucak açtığına dikkati çeken Rocco, Atilla'nın 'bu düzeneğin mimarı' olduğu iddialarının kanıtlanamadığını ifade etti.

"Sarraf ve Süleyman Aslan Türkiye’de tutuklandığında OFAC neden Halkbank’ı arayıp neler olduğunu sormadı? Neden takip etmediler, neden kendilerini bu işten uzak tuttular?" diye soran Rocco, "Atilla, Sarraf’ı yaptırım listesini alacak mısınız diye sorduğunda OFAC neden böyle bir şey yapmadı? Atilla 22 yıllık kariyerini böyle bir şey yaparak neden bitirsin? Atilla’nın her şeyi bildiğini gösteren kanıtlar nerede?” şekilde konuştu.

Asıl suçlu Sarraf ve Aslan

Asıl suçluların Sarraf ve onun rüşvet verdiği Halk Bankası eski Genel Müdürü Süleyman Aslan olduğunu belirten Rocco, Atilla'nın Sarraf ile hiçbir ilişkisinin bulunmadığını belirtti.

Rocco, jüri üyelerinden yalanlar söyleyen, her şeyi satın alabileceğini düşünen Sarraf'a inanmamalarını istedi.

Jüri üyelerinden "Atilla suçlu olsaydı Sarraf ABD'de tutuklandıktan sonra ABD'ye iki kez gelir miydi?" sorusunu dikkate almalarını isteyen Avukat Rocco, sözlerine "Hem de Sarraf ABD’de tutuklandıktan sonra. Masum bir adam niye işbirliği yapsın? Atilla, Szubin’in söylediği gibi terlemiyordu, gergin değildi. Çıktığı burada sorgulandı. Gayet sakin bir adam. Terlediğini, gergin olduğunu gördünüz mü?" şekilde devam etti.

Savunma makamının ardından savcılık yetkilisi Sidhardha Kamaraju'da bir konuşma yaptı. Kamaraju'nun Atilla'nın eğitimli bir kişi olarak bu düzeneğin arkasında olduğunu iddia etti.

Son Güncelleme: 21.12.2017 00:01
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Hakan AtillahRıza ZarrabZerrabABD
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