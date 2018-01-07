Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
116638
ALTIN
158.543
DOLAR
3.7341
STERLİN
5.0691
EURO
4.4957

Romanya'dan 'Kudüs' açıklaması

Romanya Cumhurbaşkanlığı internet sitesinden yapılan açıklamada,Romanya'nın İsrail'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşımayacağı bildirildi.

07 Ocak 2018 Pazar 03:46
9 Okunma
Romanya'dan 'Kudüs' açıklaması

Yapılan açıklamada, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, BM'deki oylamada çekimser oy kullanan Romanya'nın Cumhurbaşkanı Klaus İohannis'i telefonla arayarak Romanya Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınma konusunu görüştüğü belirtildi.

Açıklamaya göre, Romanya Cumhurbaşkanı Iohannis, görüşmede BM Genel Kurulu'nda çekimser oy kullanan Romanya'nın çekimser tavrının devam ettiğini dile getirerek, İsrail ve Filistin'in bu sorunu barış içinde çözmeleri gerektiğini ifade etti.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun olağanüstü gündemli toplantısında, ABD'nin kararını geri çekmesini öngören tasarının 128 oyla kabul edildiğini hatırlatan İohannis, "Karar, BM üyesi ülkelere, Kudüs'teki diplomatik misyonlar kurmaktan kaçınmak ve Ortadoğu'da kalıcı, kapsamlı ve adil bir barış için uluslararası çabaları artırmak gerektiğini gösterdi." dedi.

Iohannis’in açıklamasından sonra yerel basına açıklamalarda bulunan Bükreş'teki Filistin Büyükelçisi Fuad Kokaly de Iohannis’in kararından memnuniyet duyduğunu belirterek, "Romanya Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınmasının meşru bir seçenek olduğunu düşünmeyen Romanya bir kez daha hukuk ve uluslararası hukuk ilkelerine saygı gösteriyor" diye konuştu. Romanya'nın daha önce İsrail'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağı öne sürülmüştü.

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
RomanyaABDKudüsİsrailFilistinTrump
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yunan askerleri NATO'yu korumayacak
Yunan askerleri NATO'yu korumayacak
Trump'ı anlatan kitap gündemi sarstı
Trump'ı anlatan kitap gündemi sarstı
Macaristan'da rekor sıcaklık
Macaristan'da rekor sıcaklık
İdlib'de art arda patlamalar: 30 ölü
İdlib'de art arda patlamalar: 30 ölü
KKTC'de sandıkları açıldı! işte seçim sonuçları...
KKTC'de sandıkları açıldı! işte seçim sonuçları...
Dünya gerçekten çikolatasız mı kalacak!
Dünya gerçekten çikolatasız mı kalacak!
KKTC'de seçim günü
KKTC'de seçim günü
Çin'den 'yetenekli' yabancılara 10 yıllık vize
Çin'den 'yetenekli' yabancılara 10 yıllık vize
ABD batıyor! Sovyetler nasıl çöktüyse...
ABD batıyor! Sovyetler nasıl çöktüyse...

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim