'Ruhani, Ahmedinejad'ın tekrarı'

İran'da reformistlerin önde gelen isimlerinden ve meclisteki reformist Ümid Fraksiyonu Başkanı Muhammed Rıza Arif, İran Ümid Vakfı Ticaret Geliştirme Komisyonu Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Ruhani'nin döviz krizine yönelik izlediği politikaların önceki Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad döneminin tekrarı olduğunu söyledi.

Ruhani hükümetinin döviz piyasasına yönelik politikalarını eleştiren Arif, Ahmedinejad döneminde uygulanan politikalara işaret ederek, "Döviz meselesinde kötü hareket edildi. Önceki dönemin başarısız politikaları tekrar edildi" dedi.

AA