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'Ruhani, Ahmedinejad'ın tekrarı'

İran'da reformistlerin önde gelen isimlerinden ve meclisteki reformist Ümid Fraksiyonu Başkanı Muhammed Rıza Arif, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin ülkedeki döviz krizine yönelik uyguladığı politikaları eleştirdi.

09 Temmuz 2018 Pazartesi 13:22
'Ruhani, Ahmedinejad'ın tekrarı'

İran'da reformistlerin önde gelen isimlerinden ve meclisteki reformist Ümid Fraksiyonu Başkanı Muhammed Rıza Arif, İran Ümid Vakfı Ticaret Geliştirme Komisyonu Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Ruhani'nin döviz krizine yönelik izlediği politikaların önceki Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad döneminin tekrarı olduğunu söyledi.

Ruhani hükümetinin döviz piyasasına yönelik politikalarını eleştiren Arif, Ahmedinejad döneminde uygulanan politikalara işaret ederek, "Döviz meselesinde kötü hareket edildi. Önceki dönemin başarısız politikaları tekrar edildi" dedi.

AA

Son Güncelleme: 09.07.2018 15:33
Anahtar Kelimeler:
DolarAhmedinejadRuhaniDövizİran
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