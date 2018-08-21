Ruhani Kovsar'ı tanıttı... Türkiye'ye mesaj gönderdi

İran yerli savaş uçağını görücüye çıkarttı.

Cumhurbaşkanı Ruhani pilot koltuğuna geçti ve İran'ın yerli savaş uçağı Kovsar'ı tanıttı.

Yüzde yüz yerli savaş uçağı Kovsar, ilk uçuşunu İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin komutu ile gerçekleştirdi.

İran yapımı uçağın gelişmiş havacılık teknolojileri ile donatıldığı ifade ediliyor.

Kovsar adlı uçağın İran Savunma Bakanlığı havacılık sanayisi uzmanları tarafından yapıldığı ve ileri seviye çok amaçlı radar sistemine sahip olduğu belirtildi.

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, savunma sanayisi yıldönümü nedeni ile düzenlenen törende yaptığı konuşmada, “ABD, bizim sahip olduğumuz güçten dolayı saldırı yapamıyor, çünkü askeri bir saldırının doğuracağı sonuçların neler olacağını biliyor” dedi.

ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımlarını da eleştiren Ruhani, komşu ve dost olan iki ülke, Türkiye ve İran'ın savunma sanayisi alanında işbirliği yapabileceğini belirtti.