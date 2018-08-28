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Ruhani meclisi ikna edemedi

İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin, ülkedeki ekonomik sorunlara ilişkin mecliste yaptığı açıklamalar milletvekillerini ikna etmeyince konu yargıya taşındı.

28 Ağustos 2018 Salı 14:32
Ruhani meclisi ikna edemedi

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, mecliste bankacılık yaptırımları, işsizlik, ekonomideki durgunluk, kaçakçılık ve döviz krizi konusunda kendisine yöneltilen 5 soruya yanıt verdi.

Kendisine yöneltilen sorulara ilişkin kabinesinin performansını savunan Ruhani, ekonomik sorunların ABD'nin yaptırımları geri getirmesiyle ortaya çıktığını söyledi. Halka umut aşılanması gerektiğini kaydeden Ruhani, "İnsanların hayatlarının kasvetli resmini çizmenin daha fazla karanlığa yol açacağının farkında olun." dedi.

Yöneltilen sorulara Ruhani'nin verdiği cevaplardan sonra milletvekillerine yanıtların kendilerini ikna edip etmediği soruldu. Yapılan oylamada, Ruhani'nin, sadece bankacılık yaptırımları hakkındaki açıklamalarının milletvekillerini ikna ettiği sonucu çıktı.

İran Cumhurbaşkanı'nın işsizlik, ekonomik durgunluk, kaçakçılık ve döviz kriziyle ilgili kendisine yöneltilen sorulara verdiği cevaplar ise yeterli bulunmadı.

AA

Anahtar Kelimeler:
RuhaniMeclisCumhurbaşkanıİran
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