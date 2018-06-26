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Ruhani 'savaştayız' dedi

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD ile ekonomik savaş halinde olduklarını belirtti. Ruhani, ABD yönetiminin İran ekonomisini hedef aldığını, yurt dışındaki yaşayan vatandaşların ülkelerine yatırım yapmalarını istedi

26 Haziran 2018 Salı 15:34
Ruhani 'savaştayız' dedi

ABD ile ekonomik savaş halinde olduklarını ifade eden Ruhani, "Düşmanın hedefi İran ekonomisidir. ABD, İran ekonomisine darbe vurmayı hedefliyor." dedi. Ülke dışında yaklaşık 6 milyon İranlının yaşadığını dile getiren Ruhani, bu vatandaşlarına "İran'a gelerek yatırım yapmaları" çağrısında bulundu.

Ruhani, sürekli artış gösteren döviz kurlarına ilişkin ise "Gerekli miktarda dövize sahibiz. Halk bu konuda endişelenmemelidir." ifadesini kullandı. Ülkede döviz arzı konusunda sorun yaşanmadığını savunan İran Cumhurbaşkanı Ruhani, 50-60 kişilik bir grubun döviz piyasasında sorun çıkarmaya çalıştığını ifade etti. İran para birimi tümenin son aylarda dolar karşısında rekor değer kaybı yaşaması üzerine İran hükümeti yurt dışındaki vatandaşlarına ellerindeki dövizi ülkeye getirmeleri çağrısında bulundu. Hükümet Sözcüsü Muhammed Bakır Nobaht, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında ülkede protestolara yol açan ekonomik sorunlara değindi.

Ülkede döviz arzı konusunda sorun yaşanmadığını savunan Nobaht, nisan ayının başından 24 Mayıs'a kadar 4 bin 200 tümen olarak belirlenen kur üzerinden 11 milyar 162 milyon dolar piyasaya sürüldüğünü belirterek, döviz arzında geçen yıla oranla artış olduğunu söyledi. Petrol gelirlerinin de geçen yıla oranla yüzde 74 arttığını aktaran Nobaht, bunun ülkede ekonomik kriz yaşanmadığının göstergesi olduğunu savundu.

Hükümetin ulusal para birimini güçlendirmek için ortaya koyduğu çabaların milli desteğe ihtiyaç duyduğunu belirten Nobaht, "Ülke dışındaki İranlılar sahip oldukları dövizi ülkeye getirsin ve halkımız da ellerindeki döviz ve altını piyasaya kazandırsın." dedi. İran'da ulusal para biriminin dolar karşısında değer kaybetmesinin önlenememesi üzerine dolar kuru nisan ayında 4 bin 200 tümene sabitlenmişti. Bankalarda dolar, resmi kur üzerinden, serbest piyasada ise kaçak yollardan işlem görüyor. Serbest piyasada dolar dün 8 bin tümeni geçmişti.
AA

Son Güncelleme: 26.06.2018 20:20
Anahtar Kelimeler:
İranHasan RuhaniABD
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