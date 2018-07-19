Ruhani Trump'la görüşmeyi reddediyor

İran Cumhurbaşkanı Danışmanı Mahmud Vaizi, "Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, eylülde New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katıldığı zaman, Trump, 8 kez Ruhani ile görüşme talebinde bulundu'' dedi. "Fakat Ruhani bu talepleri kabul etmedi" diye devam eden Vaizi, ABD'yle ilişkiler konusunda şeffaf bir politika ve açık bir pozisyona sahip olduklarını belirtti.

İran Cumhurbaşkanı Danışmanı, "Buradaki sistemin ve İran halkının özelliği, baskılara boyun eğmemesidir. Trump, İran ile halkının, Kuzey Kore ile halkından farklı olduğunu bilmelidir" dedi. "Hazine Bakanlığı'nda, İran'a karşı psikolojik savaş odası kurduklarına şüphemiz yok, ancak biz burada çok yönlü bir ulustan bahsediyoruz" vurgusu yapan Vaizi, "ABD 40 yıldır İran'ı onun İslami ilkelerini ve bağımsızlığını tehdit ediyor, çünkü ABD geçmişte, İran'ın kaynaklarını kontrol ediyordu" değerlendirmesinde bulundu.

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